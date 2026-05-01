この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【Claude Codeのライバル】Codex(コーデックス)入門ガイド｜導入方法・使い方・重要機能(MCP、スキル、プラグイン、Hooks、Subagents)をやさしく解説！」を公開した。OpenAIのAIコーディングエージェント「Codex」の概要から導入方法、実践的な使い方までを非エンジニアにも分かりやすく解説している。

Codexは、アプリの構築やバグ修正など、開発作業の自動化を手伝ってくれる強力なツールだ。強力なライバルであるAnthropicのClaude Codeを猛追しており、「非エンジニア層からも高い支持を獲得しています」とその魅力を語っている。デスクトップアプリコマンドライン（CLI）、IDE拡張機能、Webブラウザの4つの形式で利用可能だ。

動画の中盤では、デスクトップアプリでの具体的な操作手順を紹介している。公式サイトからアプリをインストールし、ChatGPTのアカウントでサインイン。フォームで自身のパソコン内のフォルダを指定した上で、チャット形式で指示を出すだけで、アプリやWebサイト、スライド資料などの成果物が自動で生成され、指定フォルダ内に直接納品されるという。

さらに、基本機能としてMCP、スキル、プラグイン、Hooks、Subagentsの5つを解説。プロジェクトフォルダの直下に「AGENTS.md」という指示書的なファイルを作成し、プロジェクトの規則などを記述することで、毎回のチャット開始時にAIが自動で読み込み、ユーザーの好みを反映させることができると説明した。

日常的なタスクから本格的な開発まで、多岐にわたる作業をサポートするCodex。このAIエージェントを活用することで、プログラミングの専門知識がなくても、自身のアイデアを直感的に形にできるようになるだろう。

YouTubeの動画内容

01:30

第一章：Codexの概要と導入方法
06:55

第二章：Codexの4つの使い方とインターフェース
11:57

第三章：知っておくべきCodexの5つの基本機能

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