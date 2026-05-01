週末ドライブのスタート地点に立つ「昭和のドライブイン」

高度経済成長期のマイカーブームとともに激増したドライブインは、現在ではその役割を「道の駅」やサービスエリアに譲り、全国で200店舗程度にまで減少していると言われています。

その一方、現存するドライブインは、素朴ながらも温かみのある料理や独自のサービスによって、多くのファンから根強く支持されているのです。

【画像】マジかよ！ これが令和に「500円定食」を出す昭和レトロなドライブインです！ 画像で見る（30枚以上）

東京湾アクアラインの「木更津金田IC」を降り、田園風景が広がる「フラワーライン」を走った先にある「ドライブインときわ」（千葉県袖ヶ浦市）は、サクサク＆ジューシーな本格とんかつを楽しめる“昭和のドライブイン”。

時と場合によっては「袖ケ浦フラワーライン」とも呼ばれるフラワーラインは、いわゆるバイパス道路として機能。全国的にも有名な「房総フラワーライン」ほどの“映え”は無いものの、春には菜の花や桜、秋にはコスモスが咲き誇るようです。

そんなフラワーラインの始点あたりに佇む同店は、すぐ脇で大手コンビニが幅を利かせていることもあり、うっかりすると見落としてしまう可能性があります。

とはいえ、コンビニの駐車場からは、コンテナ風の日本家屋と、壁にペイントされた「お食事処」や「ドライブイン」といった文字がはっきりと見えるはずです。

物価が昭和にタイムスリップ!? 令和に「500円定食」を出す心意気に感動

ご夫婦で切盛りしている同店は、平日は11時30分から15時00分、土日祝は11時30分から20時00分まで営業していて、毎週木曜が定休日になっています。

開店の10分ほど前から駐車場で待機していると、11時30分ぴったりに「準備中」から「営業中」へとシフト。“3番乗り”で入店した筆者は、厨房を担う大将の仕事ぶりを垣間見れる、カウンター席に陣取ってみました。

店内はカウンター席×3のほか、テーブル席と小上がりの座敷席があり、20人超で満席になる感じです。この日も、開店直後から次々にお客さんが入ってきて、瞬く間に半数以上の席が埋まっていきました。

メニューは「とんかつ」や「ひれかつ」といった定食系を中心に、麺類や丼ものもラインナップ。

爆盛りと噂の「三種盛り」1250円（生姜焼＋唐揚げ＋クリームコロッケ！）がある一方で、小食の方やダイエット中の方には、3分の2ぐらいのボリュームに抑えた「小定食」も用意されています。

筆者が狙っていたのは、インフレの荒波をものともせず、令和から昭和へと“物価スリップ”している「500円ランチ」です。

500円ランチは日替わりで2種類が用意され、各10食限定となります。この日のメニューは、「餃子メンチ定食」と「豚バラ炒め定食」でした。

お隣の席に「神」がいた!? 予期せぬ“ほんわかサプライズ”発生

どちらにしようか悩みつつ、「餃子メンチ定食」をオーダー後、再びメニューに目を落とし、「もしも呑みに来たら何を頼むかな」と妄想してみました。

まずは「瓶ビール（キリン・550円）」で、ぐぃっと一杯。アテには、串焼きのモモ（150円）＆とり皮（150円）／マカロニサラダ（50円）／チーズフライ（3個・250円）を頼んで、めでたく“せんべろ”の完成です。

そんなことを妄想しているうちに、「餃子メンチ定食（500円！）」が到着。お会計は、到着と同時にそのまま席で済ませるスタイルです。

ここで、予期せぬ“ほんわかサプライズ”が発生。取材と知った隣の席の方が、「僕の豚バラの写真も撮りますか？」と提案してくれたのです。

悩んだ末に諦めていた「豚バラ炒め定食（500円！）」は、レンズ越しにもやさしい味わいが伝わってきます。

その場では思い付きもしませんでしたが、「一口もらってもいいですか？」と図々しくお願いしたら、おそらくOKをもらえたような気がしています（笑）。

500円ランチが神すぎた結果 → 定食を2つ食いする猛者が現る!?

さて、「餃子メンチ定食」の食レポです。餃子のタネを衣で包み上げた餃子メンチは、さすがは「とんかつ屋さん」という絶妙な揚げ加減。サクサクの衣と、ジューシーかつ噛むほどに味が染み出てくるタネのコラボは、思わず天井を見上げるほどの美味しさです。

もちろん、ほかほかご飯や味噌汁との相性もバツグン。また、付け合わせのキャベツやポテトサラダ、箸休めの漬物からは、手仕事ならではの繊細さや温かみが伝わってきます。

500円とは思えない満足感に浸っていると、今度は文字どおりのサプライズが発生しました。

なんと、後から入ってきたお客さんのひとりが、「変なオーダーでも良いですか……」と前振りしつつ、「餃子メンチ定食」と「豚バラ炒め定食」を“ダブルオーダー”したのです！

たしかに2つ合わせても1000円なので、コスパも美味しさも2倍と言えそうですが、そもそも食べ切れるのがスゴすぎる……。旺盛な食欲と強靭な胃袋をうらやましく感じつつ、思わず笑顔になってしまいました。

想定外なはずの“ダブルオーダー”にも気軽に応えていた「ドライブインときわ」は、お財布にやさしいだけでなく、訪れるお客さんを含めたすべての要素が、やさしさに包まれていると感じました。

永久に変わらないという意味を持つ「ときわ」は、時代の移り変わりとは無縁の、人情味あふれる“昭和のドライブイン”と言えそうです。