全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新橋の居酒屋店『さつま料理かご』です。

本場の流儀、黄金比4対6でまろやかに

優美な姿の「黒ぢょか」から、すいっと注がれた焼酎を飲んで驚いた。なんとも、まろやか。銘柄は「小鶴」。あらかじめ焼酎と水を割っておき温める、本場鹿児島の流儀「前割り」だ。

店主・上水流洋さんによれば、「焼酎対水の割合は、4対6。これが一番おいしい」とのこと。もっと濃くしたいという呑兵衛はいないだろうか。

「たまにいらっしゃいますが、止めますね。どうしてもと言う方には濃くしますが……」と上水流さんが笑う。なるほど、このまろやかさだもの、さらに濃くするとちょっとアブナイ。

2002年、上水流さんがヤクルトスワローズのコーチを引退後、故郷鹿児島の味を気軽に楽しめる店としてオープン。地鶏、キビナゴ、カツオ……。食材は可能な限り鹿児島直送。鹿児島県人はもちろん、他県出身の常連さんも多いという。

地鶏刺身盛り合せ1780円、黒ぢょか790円

『さつま料理かご』（手前）地鶏刺身盛り合せ 1780円 （奥）黒ぢょか 790円 薩摩地鶏の刺身は、食感もよい砂肝（左）、噛みしめるほどに旨みが広がるモモ肉（中）、とろり濃厚なレバー（右）。島津家家紋と店名入りの「黒ぢょか」は、薩摩焼の窯元に特注する。細身の口から注がれるお湯割りはなお旨い

「お客さんがおいしい、楽しかった、また来るねと言ってくれるのが一番うれしい」と上水流さん。

妻のすず子さん、次男の広輔さん、家族3人で切り盛りする。その温かい雰囲気もまた、お湯割りをまろやかにする。

『さつま料理かご』（左から）店主 上水流洋さん、店長 広輔さん、女将 すず子さん

店主：上水流洋さん、店長：広輔さん、女将：すず子さん「来年で創業25周年、ありがたいですね」

『さつま料理かご』カウンター、テーブル、掘りごたつ、お座敷もあり。プロ野球選手も多く訪れる

新橋『さつま料理かご』

［店名］『さつま料理かご』

［住所］東京都港区新橋3-17-5グランフォークス2階

［電話］03-3432-2486

［営業時間］17時〜23時LO

［休日］日・祝

［交通］JR山手線ほか新橋駅烏森口から徒歩2分

撮影／西崎進也、取材／本郷明美

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、芋のお湯割りに合う絶品料理の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

■おとなの週末2026年5月号は「ぶらり、日本橋」

【画像ギャラリー】『さつま料理かご』の「黒ぢょか」がコレ！黄金比4対6が本場の流儀（5枚）