トヨタ「カローラクロス」改良へ

トヨタ「カローラクロス」が一部改良に向けて動いているとされ、その内容に関心が寄せられています。変更点への関心が高まるなか、ユーザーからもさまざまな反応が寄せられています。

カローラクロスは、日常で扱いやすいサイズと高い実用性を備えたSUVとして支持されてきました。

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2021年にシリーズ初のSUVとして登場して以降、安定した販売を続け、2025年にはガソリン車の廃止やハイブリッド専用化など大きな改良が行われています。

その際には、ボディ同色のフロントグリルや「Z」グレードのフルLEDヘッドランプなど外観が刷新され、1.8リッターハイブリッドシステムや電気式4WD「E-Four」の設定、10.5インチディスプレイオーディオやシートベンチレーションの採用など、装備面でも進化が図られました。

さらに、ウインカーと連動して路面に矢印を投影する「シグナルロードプロジェクション」も話題となっています。

2025年8月には「GR SPORT」が追加され、専用デザインの外観に加えて2.0リッターハイブリッドシステムを搭載するなど、走りの面でも存在感を強めています。

そんなカローラクロスですが、まもなく一部改良が予定されているようです。

都内のトヨタ販売店の担当者によると、2026年3月時点では受注がいったん停止しており、現行（2025年）モデルは6月頃をめどに生産を終え、その後は一部改良モデルへ切り替わっていく見通しだといいます。

都内の販売店によると、2026年3月時点で受注は停止しており、現行（2025年）モデルは6月で生産を終えたのち、一部改良モデルへ切り替わる予定だといいます。

担当者は「直近で大きなマイナーチェンジを行ったばかりなので、今回の改良はそこまで大きくはならないと思います」と話し、一部オプションの標準装備化が中心になるとの見方を示していました。

内外装のデザインに大きな変更はなさそうで、ベースグレード「G」の扱いについても「廃止の話が出ているようで、価格は少し動くかもしれません。ただ、装備が増えるぶん全体のバランスは悪くないと思います」と説明します。

また、販売現場では「すでにお待ちのお客様が多く、新規の方にどこまで案内できるかは状況次第」といった声も聞かれ、場合によっては抽選のような対応になる可能性も示唆されていました。全体として、改良モデルへの関心の高さがうかがえる状況です。

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ユーザーからは「改良版を待っていた」「次のモデルが楽しみ」といった期待の声が寄せられています。

一方で、「値上がりは気になる」といった冷静な受け止めも見られ、関心の高さがうかがえます。人気モデルだけに、今後の展開にも関心が集まりそうです。