モデルでタレントのアンミカ（54）が1日までに自身のインスタグラムを更新。豪華な集合写真を公開した。

「フジテレビ【トークィーンズ】に、【プラダを着た悪魔2】で来日されていた、メリル・ストリープさんとアン・ハサウェイさんが登場」と書き出したアンミカ。番組メンバーと豪華ゲストを交えた集合写真をアップした。

「【プラダを着た悪魔】のファッション界で働く女性の裏側と女性の自立、自分の人生を自分で選び取る強さを教えてくれるストーリーと、ファッションの華やかさに、胸がいっぱいになった20代後半」と回顧。「この映画を何度観たことか、、、そしてあのコーデを真似したことか！！！お二人との出会いに心が震えすぎて、涙してしまいました…アン・ハサウェイ さんは、まるで光をまとったようなキュートさの中に、すべてを包み込む“母なる優しさ”が。気取らず自然体で、笑顔ひとつひとつに人柄の美しさと優しさが滲んでいて…見ているだけで心がほどける存在でした」とつづった。

「そして、メリル・ストリープ さんの圧倒的なエレガンスさ。おおらかで慈悲深く、言葉の端々にウィットと知性が宿る、まさに“品格を纏う”という言葉がぴったりの女性。お二人が並んだ瞬間、まるで時間がスローモーションになったように感じ、その美しさに息をのみました」とし「 「私がお二人とも大ファンなのですが、メリルさんには一生で一度どうしても会いたかった方と知って、撮影の時にメリルさんから手をずっと握って下さったんです 柔らかさと優しさをずっと忘れません」と熱弁。

「パート1では、厳しさの奥にある孤独や強さの裏にある覚悟から、成功する女性のリアルを表現したミランダ。キャリアを重ねたアンディと再会し、どんな互いのセカンドステージでの交流が描かれるのか！2人はどんな選択をし続けるのか！本日公開もぉ楽しみ過ぎます」と添えた。