木村大作監督が、映画『腹をくくって』企画発表記者会見に登壇し、主要キャストを発表しました。

【写真を見る】【 木村大作 】9年ぶりの新作映画に猜△鬚くる畛粼賢人・松田龍平・松山ケンイチら豪華キャストを発表





本作は、山本周五郎の短編に着想を得たストーリーで、木村監督が撮影に加え、企画・脚本・編集の1人5役を担当。CG無しのリアル撮影のみで日本の四季折々を散りばめた荘厳な映像を紡ぎます。2018年「散り椿」以来9年ぶり4作目の監督作となります。

キャストには主演・山粼賢人さんはじめ、松山ケンイチさん、松田龍平さん、古川琴音さん、阿部寛さん、佐藤浩市さん、渡辺謙さん、北大路欣也さんら、日本映画界屈指の豪華俳優陣が顔を揃えることになりました。









登壇した木村さんは猖佑鯒Ъ韻靴討い訖佑燭舛亘佑里海斑里辰討襪ら「そういう会」になるとドキドキしている。僕は言葉が荒いから今の世の中、僕の言葉が炎上するきっかけにもなるから。相当慎重にしゃべろうと思っているけど、それじゃつまらないから（笑）瓩伐饐譴鮓渡しニヤリと笑顔を浮かべました。

キャストが発表されると、狒農欧蕕靴た佑燭舛この映画に出てくれることで、本当に喜んでいます。台本を読んだうえで皆さんニコニコ応対してくれて、非常にやる気になっていただいている瓩半綉〃で語りました。







そして、爐燭整貎佑泙晴颪辰討い覆た佑います瓩氾亙娶さんの名前を挙げ狢翩だと思っていますが、そこで大論争になって「もう、やめる！」って話になるかもしれないから、言葉を選んで話し合いたい瓩函過去にも因縁があることを匂わせながら犧２鵑留撚茲琉貳屬稜笋蠅蓮△海離ャスティングです瓩閥擦鯆イ蠅泙靴拭

木村さんは爐海留撚茲封切ってコケたら日本映画は終わりだよね。僕も終わりだよ瓩函嵎△鬚くって」映画作りに臨んでいることを強調しました。

木村さんは犧の日本映画は、俳優のスケジュールで映画を撮っている。俳優さん主導の映画製作になっている瓩噺譴螢好吋献紂璽詆修髻1年前に俳優さんに渡し、燹屬海譴暴召辰討ださい。できないなら受けないで結構」と了承してもらって出てもらいました瓩髪撚茲砲ける意気込みを語りました。





キャスティングについて、爛ャスティングプロデューサーが俳優さんに(脚本)届けに行く時に「木村大作さん、これで最後です。だから出てやってください」って言われたんだろって俳優さんたちに言ったら、みんな笑ってたからね瓩閥貍个い鯢發べ、爐任發△2本ぐらいは撮りたいと企画も準備している瓩般世しました。

予定を上回り、記者との応酬もありながらしゃべり倒した木村さんは最後に、狹豈任琉口とかは内緒にしてくれませんか？お願いします瓩箸ちゃめに語り、一同を笑わせました。

【担当：芸能情報ステーション】