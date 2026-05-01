大相撲夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）の新弟子検査が1日、両国国技館で行われた。

幕下最下位格付け出しで初土俵を踏む大森康弘（22＝追手風部屋）が体格基準（身長1メートル67、体重67キロ以上）を満たした。内臓検査の結果を待って初日に合格が発表される。

1メートル85、120キロでパスし、背筋力検査では265キロをマーク。「無事に終わって良かった。（力は）ちょっと強いです」と話した。普段からジムなどに通い、トレーニングを積んでいるという。

石川県穴水町出身。同郷の大先輩である北陣親方（元小結・遠藤）の勧誘を受けて追手風部屋に入門し、「最後は直感だった」と言う。しこ名は本名の「大森」の予定で「自分の名前で売り出していこうかなと」。金沢学院大では昨年の全国学生選手権8強、全日本選手権準優勝などの実績を持つ。

まずは1年以内に十両昇進を目指す。今後の目標については「4年以内に一番上までいきたい」と力を込めた。筋骨隆々の肉体から繰り出す豪快な投げ技などが持ち味。「スピードと技で相手を倒すところを世界中の人に見てほしい。いろんな勝ち方をできるような力士になりたい」と意気込んだ。