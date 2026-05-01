元プロテニス選手でスポーツキャスターの松岡修造氏（58）が1日、自身のインスタグラムを更新。この日、現役引退を発表した男子テニスでアジア最高の世界ランキング4位となり、2014年の全米オープンでは準優勝に輝いた錦織圭（36＝ユニクロ）へねぎらいの言葉を贈った。

松岡氏は「ついにこの時がやってきてしまった」と書き出し、「錦織圭選手が今シーズン限りでの引退を発表しました。律儀な錦織選手らしく、事前にメッセージをいただいていた。その言葉、そしてジュニア合宿での思い出、『錦織圭チャレンジ』を何度も思い返し、感極まり続けた日々でした」と、事前に錦織から連絡を受けていたことを明かした。

錦織は少年時代、松岡氏が主催する育成キャンプ「修造チャレンジ」に参加した経験を持つ。それだけに「錦織選手について語り始めると、このまま何時間も書き続けてしまいそうなので、今は3つの“叫び”に絞ります」とし、「ありがとう圭！」「まだ勝てるぞ圭！」「引退を決めたからこそ強くなれる！」と思いを吐露した。

松岡氏は「世界のテニスに変革をもたらした錦織圭選手は、まさに日本の宝です」と敬意を示し、「今シーズン限り。僕自身も、その勇姿を見届ける覚悟ができました。だからこそ・・・これまでと変わらず、全力で応援させてください！ありがとう！そして、さあこれからだ！」と特大のエールを送っていた。