「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日正午現在で日本電気硝子<5214.T>が「売り予想数上昇」４位となっている。



１日の東証プライム市場で日電硝が大幅に３日続落。同社は４月３０日の取引終了後に決算発表を行い、第１四半期（１～３月）の連結営業利益は前年同期比１７．９％減の６４億８１００万円となった。ディスプレイ事業や医療事業での設備投資などに伴う費用増が減益要因に働いた。２６年１２月期通期の同利益は前期比３．３％減の３３０億円が予想されているが、為替の円高進行も警戒されたようだ。



出所：MINKABU PRESS