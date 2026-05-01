2.5次元歌い手・とぅるりぷ、新グッズが「ファミマオンラインくじ」5・29発売 同くじアンバサダーに就任にあわせて企画
STPRの2.5次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ - True & Lip」のオンラインくじが5月29日、「ファミマオンライン」内の、「ファミマオンラインくじ」にて販売される。
【画像】とぅるりぷ「ファミマオンラインくじ」新グッズ（イメージ）
「とぅるりぷ」は、「ファミマオンラインくじ」アンバサダーに就任している。就任に合わせて準備を重ねてきた企画で、発売に向けて「とぅるりぷ」メンバー自ら景品選定にも参加したという。
景品は、多様なバリエーションのオリジナルチャームを自由にカスタムできるのがポイント。現在作成中で、制作の様子は「とぅるりぷ」公式YouTubeチャンネルやXなどで順次公開予定となっている。
景品は、お気に入りのチャームを重ね付けする「とぅるりぷ」のバッグチャームくじ『とぅるりぷ - True&Lip ~Charm Collection~ 』。賞品は、A賞のオリジナルチェーンをメインに、様々なチャームが登場予定となっている。
「推し」をイメージしたカスタマイズ、グループの絆を感じる「箱推し」アレンジなど、バリエーション豊かなパーツを自分らしく組み合わせて、自分だけの特別なチャームを作ることができる。
「とぅるりぷ」は、「STPR BOYS PROJECT」より誕生した、STPR所属6組目となる2.5次元歌い手アイドルグループ。2026年3月14日にグループ名およびメンバーを発表し活動を開始。3月28日にKアリーナ横浜で行われた『STPR Family Festival!!2026』でデビュー。4月には、デビューから約1ヶ月というSTPR史上最短でワンマンライブを開催した。
メンバーは、そあら、ものくろ、パルオ、つきしろやしろ。、はりま、まひろまる。の6人。それぞれの個性を活かしながら歌やゲーム実況、ASMR、イラストなど、幅広く活動を展開中。グループのコンセプトは「嘘のない声で、心を繋ぐ」。言葉にできない感情や、胸の奥にしまってきた想いを、歌や声、自分たちの言葉でまっすぐ届けていく。
【画像】とぅるりぷ「ファミマオンラインくじ」新グッズ（イメージ）
「とぅるりぷ」は、「ファミマオンラインくじ」アンバサダーに就任している。就任に合わせて準備を重ねてきた企画で、発売に向けて「とぅるりぷ」メンバー自ら景品選定にも参加したという。
景品は、多様なバリエーションのオリジナルチャームを自由にカスタムできるのがポイント。現在作成中で、制作の様子は「とぅるりぷ」公式YouTubeチャンネルやXなどで順次公開予定となっている。
「推し」をイメージしたカスタマイズ、グループの絆を感じる「箱推し」アレンジなど、バリエーション豊かなパーツを自分らしく組み合わせて、自分だけの特別なチャームを作ることができる。
「とぅるりぷ」は、「STPR BOYS PROJECT」より誕生した、STPR所属6組目となる2.5次元歌い手アイドルグループ。2026年3月14日にグループ名およびメンバーを発表し活動を開始。3月28日にKアリーナ横浜で行われた『STPR Family Festival!!2026』でデビュー。4月には、デビューから約1ヶ月というSTPR史上最短でワンマンライブを開催した。
メンバーは、そあら、ものくろ、パルオ、つきしろやしろ。、はりま、まひろまる。の6人。それぞれの個性を活かしながら歌やゲーム実況、ASMR、イラストなど、幅広く活動を展開中。グループのコンセプトは「嘘のない声で、心を繋ぐ」。言葉にできない感情や、胸の奥にしまってきた想いを、歌や声、自分たちの言葉でまっすぐ届けていく。