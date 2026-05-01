『UFC』平良達郎のタイトル戦を東京＆沖縄でライブビューイング 東京会場にチュートリアル福田も
動画配信サービスのU-NEXTは、5月10日に『UFC 328 ：平良達郎タイトルマッチ 応援ライブビューイング』を実施することが決定した。フライ級タイトルマッチに挑戦する平良達郎（26）を多くのファンと応援すべく、東京・水道橋付近と平良の出身地である沖縄県県庁駅前付近の2ヶ所で開催する。
【画像】UFC初タイトル戦にむけてアメリカで練習する平良達郎
2022年2月にUFCと契約を果たした平良は、数々の激闘を制し昨年12月には元王者のブランドン・モレノに2ラウンドTKO勝利。UFC世界フライ級王者のジョシュア・ヴァン（24／ミャンマー）の持つベルトに挑戦が決定した。ついにたどり着いた待望の王座戦は、UFC史上初となるアジア人同士によるタイトルマッチ、そして2000年代生まれ同士の歴史的一戦となる。
U-NEXTでは『UFC 328：チマエフ vs. ストリックランド』と、ライブビューイングイベントの会場の様子を「スペシャル解説版」としてライブ配信。ライブビューイングイベントでは、お笑いコンビ・チュートリアル福田充徳、ファイターの宇野薫、現役UFCファイターの中村京一郎、市川勝也アナらが記念すべき大会を熱く盛り上げる。
応募方法はXの「U-NEXT格闘技公式」アカウントをフォローし、該当のポストをリポスト。募集期間は5月1日から4日まで。
なお、同大会メインイベントはUFC無敗で現ミドル級王者のハムザト・チマエフが、初の防衛戦で元ミドル級王者で現3位のショーン・ストリックランドと対戦。チマエフが連勝記録を継続し、王座防衛なるか、はたまたストリックランドが王座奪還となるか
U-NEXT会員は追加料金なしで視聴できる。
●『UFC 328／平良達郎タイトルマッチ 応援ライブビューイング』
【東京会場】
場所：東京都水道橋駅付近
価格：5000円（税込）
※会場内で飲み放題込み（アルコール含む）
※飲食持ち込み不可
※会場内に軽食の販売あり
※応援グッズ込み
【沖縄会場】
場所：沖縄県県庁前駅付近
沖縄会場 2000円（税込）
※会場内での飲み物配布
※飲食持ち込み可
※応援グッズ込み
【画像】UFC初タイトル戦にむけてアメリカで練習する平良達郎
2022年2月にUFCと契約を果たした平良は、数々の激闘を制し昨年12月には元王者のブランドン・モレノに2ラウンドTKO勝利。UFC世界フライ級王者のジョシュア・ヴァン（24／ミャンマー）の持つベルトに挑戦が決定した。ついにたどり着いた待望の王座戦は、UFC史上初となるアジア人同士によるタイトルマッチ、そして2000年代生まれ同士の歴史的一戦となる。
応募方法はXの「U-NEXT格闘技公式」アカウントをフォローし、該当のポストをリポスト。募集期間は5月1日から4日まで。
なお、同大会メインイベントはUFC無敗で現ミドル級王者のハムザト・チマエフが、初の防衛戦で元ミドル級王者で現3位のショーン・ストリックランドと対戦。チマエフが連勝記録を継続し、王座防衛なるか、はたまたストリックランドが王座奪還となるか
U-NEXT会員は追加料金なしで視聴できる。
●『UFC 328／平良達郎タイトルマッチ 応援ライブビューイング』
【東京会場】
場所：東京都水道橋駅付近
価格：5000円（税込）
※会場内で飲み放題込み（アルコール含む）
※飲食持ち込み不可
※会場内に軽食の販売あり
※応援グッズ込み
【沖縄会場】
場所：沖縄県県庁前駅付近
沖縄会場 2000円（税込）
※会場内での飲み物配布
※飲食持ち込み可
※応援グッズ込み