新作キタキタァァーーーッッ！！【マクドナルド】パケ買いしたくなる「キャラコラボ商品」

【マクドナルド】では現在、さまざまなキャラクターとのコラボメニューを複数展開中。どのコラボでも、今だけのオリジナルパッケージが楽しめるため、各キャラクターのファンはもちろん、ファン以外の人もきっと、ときめくはず。そこで今回は、パケ買いしたくなること間違いなしと言えそうなマクドナルドの新作「キャラコラボ商品」を紹介します。

包装紙に登場したのは、あのアニメキャラ！？

今年、初登場から35周年のアニバーサリーイヤーを迎えた「チキンタツタ®」。そんな記念すべきメニューとのコラボレーション相手として、年齢を問わず多くのファンがいるであろうアニメ「機動戦士ガンダム」が選ばれた様子。ガンダムがプリントされた包装紙に包まれた、生姜醤油の風味が特徴の和風バーガーは、今年も安定の美味しさ！ ふんわりとした食感のバンズも、相性抜群です。

アムロとシャアの包装紙も目を引く新商品

マクドナルドのニュースリリースでも「“『チキンタツタ』シリーズ”史上初めて」と紹介されている、チキンタツタにチェダーチーズをサンドした「チーズチキンタツタ」も登場。「チーズが入っただけ……？」と、思う人も多いかもしれませんが、チェダーチーズとチキンタツタパティやソースが絶妙に調和している様子。@yuumogu22さんは、「チーズ超濃厚」「こんな美味しくなる？」と大絶賛しています。

可愛すぎ注意！ 見た目も楽しい飲むプリン

フラッペやスムージーなどのカフェメニューが充実している「McCafé®」取扱店で、販売中なのは、【サンリオ】とのコラボ商品である「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」。オリジナルカップには、フラッペを楽しむ「ポムポムプリン」の姿が描かれており、飲む前から可愛さに癒されそう。ベースはカスタード味のフラッペで、その上にカラメルソースとホイップクリームを重ねており、本当にプリンを飲んでいるような味わいに期待できます。

気分に合わせて選べるコラボメニュー

「ハローキティのジューシーいちごスムージー」は、マックカフェに登場している、もう1つのサンリオコラボ商品。「ハローキティ」の赤いリボンを連想させるような色鮮やかなスムージーで、いちごの甘酸っぱさをしっかり感じられるはず。スムージーのシャリシャリっとした食感も楽しめるため、暑さを感じる日に選びたくなりそうです。

カッコいいも可愛いも楽しめるマクドナルドのキャラコラボ商品。いずれも、販売期間は5月中旬までなので、ゴールデンウイーク中に、近くの店舗でチェックしてみてください。

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※こちらの記事では@yuumogu22様、@nyancoromochi_sweets_blog様、@collblanccc様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる