「Snow Man」で面倒見がいいと思うメンバーランキング！ 「深澤辰哉」を僅差で抑えた1位は？
2020年にデビューしてから、快進撃を続けている9人組アイドルグループのSnow Man。メンバーたちは各ジャンルで大活躍し、幅広い世代から高い人気を誇っています。
そこで、All About ニュース編集部は2026年4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「Snow Man」に関するアンケート調査を実施。今回は、「面倒見がいい」と思うメンバーに投票していただきました。
それでは、「Snow Manで面倒見がいいと思うメンバー」ランキングの結果を紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは深澤辰哉さんです。深澤さんは、ドラマや映画に出演する俳優業のほかに、トークスキルの高さを生かして情報番組『ノンストップ！』（フジテレビ系）のレギュラーとしても大活躍中です。
メンバー間では面倒見のいいお兄さんで、年長メンバーとしてグループの精神的支柱となっています。グループでバラエティー番組に出演する際は、司会を務めてまとめることが多く、しっかり者のアイドルとして有名です。
回答者からは、「最年長として周りに気を配りながらよい空気を作ってくれていると思います」（30代女性／神奈川県）、「メンバーのフォローが自然にできそうだから」（40代男性／福岡県）、「メンバー同士の関係性を大切にし、場の空気を和ませる役割を担っている印象」（50代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
1位は岩本照さんでした。岩本さんはリーダーを務め、年長メンバーとしてグループを引っ張り続ける存在です。ストイックな性格で知られ、ライブなどではキレのあるパフォーマンスを見せ、ほかのメンバーからの信頼を獲得しています。
また、面倒見のいい性格で、メンバーの向井康二さんは岩本さんを"照（てる）兄"と慕って呼ぶことも。Snow Manの中でも特にしっかり者で、ファンからも面倒見のいいメンバーとして愛されています。
回答者からは、「しっかりしていて、メンバーをまとめているように見える」（10代女性／山梨県）、「みんなのパパみたいな印象です」（20代女性／大阪府）、「みんなをフォローするリーダーというイメージ」（40代女性／福島県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2026年4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「Snow Man」に関するアンケート調査を実施。今回は、「面倒見がいい」と思うメンバーに投票していただきました。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：深澤辰哉／81票
2位に選ばれたのは深澤辰哉さんです。深澤さんは、ドラマや映画に出演する俳優業のほかに、トークスキルの高さを生かして情報番組『ノンストップ！』（フジテレビ系）のレギュラーとしても大活躍中です。
メンバー間では面倒見のいいお兄さんで、年長メンバーとしてグループの精神的支柱となっています。グループでバラエティー番組に出演する際は、司会を務めてまとめることが多く、しっかり者のアイドルとして有名です。
回答者からは、「最年長として周りに気を配りながらよい空気を作ってくれていると思います」（30代女性／神奈川県）、「メンバーのフォローが自然にできそうだから」（40代男性／福岡県）、「メンバー同士の関係性を大切にし、場の空気を和ませる役割を担っている印象」（50代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
1位：岩本照／82票
1位は岩本照さんでした。岩本さんはリーダーを務め、年長メンバーとしてグループを引っ張り続ける存在です。ストイックな性格で知られ、ライブなどではキレのあるパフォーマンスを見せ、ほかのメンバーからの信頼を獲得しています。
また、面倒見のいい性格で、メンバーの向井康二さんは岩本さんを"照（てる）兄"と慕って呼ぶことも。Snow Manの中でも特にしっかり者で、ファンからも面倒見のいいメンバーとして愛されています。
回答者からは、「しっかりしていて、メンバーをまとめているように見える」（10代女性／山梨県）、「みんなのパパみたいな印象です」（20代女性／大阪府）、「みんなをフォローするリーダーというイメージ」（40代女性／福島県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)