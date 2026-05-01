お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が芸人5人組アイドルグループ『GEININ TUNE（仮）』を結成。宣材写真を披露するも、メンバーの一人である錦鯉・渡辺隆に「早く卒業してほしい」などと厳しい声があがった。

【映像】5人のメンバー紹介

4月29日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一 山内健司がMCを務め、本気で“かわいい”アイドルを目指す新企画『アイドルデビューしたいねん』を開催した。

番組では過去の名物企画『イイ女になりたいねん』で「かわいい」と話題になった芸人たちを集結させて、アイドルグループを結成。選抜されたメンバーたちには突然の合格発表から2時間でメイクをしながら歌と振りを必死に頭に叩き込んだ。

メンバーはセンターの山内ほか、お元気担当のたける（東京ホテイソン）、不思議系キャラのガク（真空ジェシカ）、歌唱担当でクール系キャラのお見送り芸人しんいち、セクシー担当の渡辺隆（錦鯉）の5人。

それぞれがキャッチコピーとともに自己紹介を終え、トップカメラマンに撮ってもらったという5人揃った宣材写真が披露されると、濱家は「きっつ」と一言。

メンバーらが「え、なにが？」「かわいいよ！」と食いかかると、濱家は「いやいや、たけるとかしんいちとかガクはまだアレやねんけど…きっついで」と吐き捨て。

それに対して「やまちゃんかわいいよ」「かわいいよね？」と反発するものの、しんいちは「やまちゃんは本当にかわいいって言われて…このメンバー内で」とフォローし、その直後「でも、たかちゃん（渡辺）だけホンマにメンバー内で早く卒業して欲しいなって話してて」と暴露した。

濱家が「もうそんな扱い受けてんの？」と聞くと、渡辺は「なんか結成2時間なのにもういじめがあるの」と不満げに打ち明け、スタジオは大爆笑となった。

（かまいガチ）