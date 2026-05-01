松本潤の「代表作」だと思う出演作ランキング！ 2位『ごくせん』を大差で抑えた1位は？
華やかな存在感と力強い演技で個性が際立つ嵐の松本潤さん。主演として作品をけん引する姿が印象に残っている人も多いかもしれません。
All About ニュース編集部は4月13日、全国10〜60代の男女300人を対象に「嵐の出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「松本潤の代表作だと思う出演作」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、『ごくせん（第1シリーズ）』（日本テレビ系／2002年）です。主演の仲間由紀恵さん扮する熱血高校教師・通称「ヤンクミ」が、問題児ばかりの不良生徒を相手に奮闘する大ヒット学園ドラマ。
松本さんはクラスのリーダー格・沢田慎を演じています。学ランに長髪の金メッシュというビジュアルが、イケメン過ぎると話題に。ブレークのきっかけとなりました。
回答者からは「このときの松潤はミステリアスで格好良かった」(30代女性／三重県)、「ドラマがとても面白かったのと、松本潤さんの存在感をとても発揮されていた作品だと思うからです」(40代女性／東京都)、「ごくせんでのインパクトが一番強かった」(40代男性／和歌山県)といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、『花より男子』（TBS系／2005年）シリーズです。主人公のヒロイン・牧野つくしを井上真央さん、学園を牛耳る御曹司4人組「F4」のリーダー格・道明寺司を松本さんが演じています。
2007年に続編ドラマとなる『花より男子2（リターンズ）』が、2008年には完結編となる劇場版『花より男子ファイナル』が公開され大ヒット。松本さんは自己中で俺様タイプながら、一途で男らしい道明寺を演じ切り、ハマり役となりました。
回答コメントでは「シリーズ1から映画まで、全てが道明寺として楽しませてくれました」(40代女性／東京都)、「歌もドラマもどちらも有名で知らない人はいないと思うから」(30代女性／広島県)、「俺様キャラがぴったりだと思ったからです」(50代男性／兵庫県)などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月13日、全国10〜60代の男女300人を対象に「嵐の出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「松本潤の代表作だと思う出演作」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：『ごくせん』／沢田慎／29票
2位にランクインしたのは、『ごくせん（第1シリーズ）』（日本テレビ系／2002年）です。主演の仲間由紀恵さん扮する熱血高校教師・通称「ヤンクミ」が、問題児ばかりの不良生徒を相手に奮闘する大ヒット学園ドラマ。
回答者からは「このときの松潤はミステリアスで格好良かった」(30代女性／三重県)、「ドラマがとても面白かったのと、松本潤さんの存在感をとても発揮されていた作品だと思うからです」(40代女性／東京都)、「ごくせんでのインパクトが一番強かった」(40代男性／和歌山県)といったコメントが寄せられています。
1位：『花より男子』／道明寺司／210票
1位にランクインしたのは、『花より男子』（TBS系／2005年）シリーズです。主人公のヒロイン・牧野つくしを井上真央さん、学園を牛耳る御曹司4人組「F4」のリーダー格・道明寺司を松本さんが演じています。
2007年に続編ドラマとなる『花より男子2（リターンズ）』が、2008年には完結編となる劇場版『花より男子ファイナル』が公開され大ヒット。松本さんは自己中で俺様タイプながら、一途で男らしい道明寺を演じ切り、ハマり役となりました。
回答コメントでは「シリーズ1から映画まで、全てが道明寺として楽しませてくれました」(40代女性／東京都)、「歌もドラマもどちらも有名で知らない人はいないと思うから」(30代女性／広島県)、「俺様キャラがぴったりだと思ったからです」(50代男性／兵庫県)などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)