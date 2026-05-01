【てんびん座】2026年5月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「てんびん座」の2026年5月の運勢を占います。
【今月のカード：女帝（The Empress）／正位置】
「女帝」の正位置は、女性からの力添えや優しさに恵まれる意味を持ちます。
今月は、あなたをサポートしてくれる女性や、母性の強い人が現れる1カ月になりそう。
ただし、甘え慣れていない人は少し戸惑うかもしれません。たまには弱音を吐いて、素直に頼ってみてください。
【ラッキーカラー：パープル】
紫は包容力や癒しをもたらします。優しさを受け取りやすくし、安心して心を開く手助けになるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
【今月のカード：女帝（The Empress）／正位置】
「女帝」の正位置は、女性からの力添えや優しさに恵まれる意味を持ちます。
今月は、あなたをサポートしてくれる女性や、母性の強い人が現れる1カ月になりそう。
【ラッキーカラー：パープル】
紫は包容力や癒しをもたらします。優しさを受け取りやすくし、安心して心を開く手助けになるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)