¸¶±Ñè½²Ö¤Èºù°æ¿´Æá¡¢4°ÌÈ¯¿Ê¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÂè1Æü
¡¡¡Ú¥×¥é¥ä¥Ç¥ë¥«¥ë¥á¥ó¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥ê¥Ó¥¨¥é¥Þ¥ä¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï4·î30Æü¡¢¥á¥¥·¥³¡¦¥×¥é¥ä¥Ç¥ë¥«¥ë¥á¥ó¤Î¥¨¥ë¥«¥Þ¥ì¥ª¥óGC¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸¶±Ñè½²Ö¤Èºù°æ¿´Æá¤¬68¤È¿¤Ð¤·4°Ì¤È¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤È¤Ï2ÂÇº¹¡£
¡¡69¤Î¾¡¤ß¤Ê¤ß¤Ï10°Ì¡¢71¤ÎÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤Ï27°Ì¡¢72¤Î´ä°æÌÀ°¦¤ÈµÈÅÄÍ¥Íø¤Ï43°Ì¡£ºûÀ¸Í¥²Ö¤ÈºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤Î´ä°æÀéÎç¤Ï75¤Ç85°Ì¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï76¤È¿¤Ð¤»¤º97°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£
¡¡66¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥á¥é¥Ë¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥Ö¥ê¥¢¥Ê¡¦¥É¡¼¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¼ó°Ì¡£Á°½µ¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿¥Í¥ê¡¼¡¦¥³¥ë¥À¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£