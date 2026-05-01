5月1日 発表

対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター 6」などで活躍する「べてぃ選手」

MSYのブランド「GRAPHT」は、「G-STAR.PRO」所属のべてぃ選手および「Crazy Raccoon」所属のどぐら選手とのスポンサー契約を締結した。

べてぃ選手は、開発中の格闘ゲーム用6ボタンゲームパッドの製品アンバサダーに、どぐら選手は、GRAPHTが展開するセミオーダー＆組み立て式のアーケードコントローラー「iO」（イオ）の製品アンバサダーに就任した。

開発中の格闘ゲーム用6ボタンゲームパッドは、5月1日から5月3日に開催される「EVO Japan 2026」内「GRAPHTブース」にて展示され、会場ではべてぃ選手の等身大パネルも登場する。同様に、どぐら選手の等身大パネルや、開発中の「iO」どぐら選手監修モデルも展示される。

対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」などで活躍する「べてぃ選手」

カスタムアーケードコントローラー「iO」

「iO」は、自分好みのゲーミングデバイスを“創造”するカスタムオーダーブランド「GRAPHT REMIXERS」の第1弾製品で、自分で好みのパーツを選び組み立てる、セミオーダー＆組み立て式のアーケードコントローラー。

誰でも一から組み立てられるシンプルでメンテナンスフリーな設計に加え、組み立て後もパーツ交換を繰り返すことで、理想のデバイスを追求し続けることが可能。

□「iO」特設サイト

「GRAPHT EVO Japan 2026」におけるGRAPHTの出展内容

今年の「EVO Japan 2026」では、6小間のエリアでハードウェア製品とアパレル・雑貨などのコラボレーションアイテムを展開し、GRAPHTとして過去最大規模の出展が予定されている。

ハードウェアコーナーでは、アーケードコントローラー「iO（イオ）」の30φボタンを採用した Lサイズや、「ストリートファイター6」コラボデザインの上パネルを発表。あわせて、セイミツ工業と共同開発したジョイスティックのプロトタイプなど、GRAPHTの最新ゲーミングギアを会場でいち早く体験できる。

グッズコーナーでは、「ストリートファイター6」の新作コラボアイテムとして、「EVO Japan 2026」に向けてイラストレーター・黒井ススム氏が描き下ろしたアートを使用した「Battle Canvas Series」を展開。さらに、「ストリートファイター 6」専用チューニングを施した“勝ちにこだわるイヤホン”「THE DRIVE IMPACT」のジュリモデルなども用意される。

□「GRAPHT EVO Japan 2026」特設サイト

ハードウェアおよびグッズ販売の営業時間

ハードウェアの展示・販売

【5月1日/DAY1】

9時～17時30分

【5月2日/DAY2】

9時～17時30分

【5月3日/DAY3】

10時～15時

グッズの販売

【5月1日/DAY1】

9時30分～18時

【5月2日/DAY2】

10時～18時

【5月3日/DAY3】

10時～15時

べてぃ選手、どぐら選手のコメントなどを紹介

【べてぃ選手コメント】

この度、GRAPHTさんとスポンサー契約を締結させていただきました！ GRAPHT の製品は以前から個人でも使用させていただいており、この度個人にスポンサードいただけることを非常に嬉しく思っています。

さらには、GRAPHTさんから発売される新しいゲームパッドの開発にも携わらせていただき、このような貴重な体験ができたことと、とても大きな役割を任せていただいたことにとても感謝しています。

このご恩を忘れずに、結果でお返しするのはもちろんのこと、選手活動を通して世界の格闘ゲームプレーヤーたちにGRAPHT様の商品の素晴らしさを伝えていけるようにさらに努力していこうと思っています。

応援のほどよろしくお願いいたします。

【べてぃ選手 プロフィール】

株式会社G-STAR.PRO所属。

格闘ゲーム「ストリートファイター6」をメインに活動するプレーヤー。

ジュリを使用し、対戦における駆け引きと状況判断を強みとする。対戦経験を重ねながら着実に実力を伸ばし、競技シーンでの実績獲得を目指している。

現在は JeSU 公認プロライセンスの獲得と、ストリートファイターリーグ出場を目標に活動中。

【GRAPHTがべてぃ選手との取り組みで目指すこと】

べてぃ選手は、若手プレーヤーとして競技シーンでの上位入賞を目指し、精力的に活動されています。

今後さらなる活躍が期待される選手です。

GRAPHTとしては、べてぃ選手に開発協力・監修していただいた格闘ゲーム用ゲームパッドを通じて、競技シーンでの挑戦を支えるとともに、その魅力をより多くのプレーヤーに届けていきたいと考えています。べてぃ選手とともに、格闘ゲームプレーヤーの裾野を広げ、格闘ゲームコミュニティ（FGC）のさらなる盛り上がりにつなげてまいります。

【どぐら選手コメント】

この度、GRAPHTとスポンサー契約を締結する事になりました！

GRAPHTさんとは、前所属チームにスポンサー契約していただいた頃から間接的に関係があったことになります。「iO」は個人的に今あるレバーアケコンの中で、最も自分にあった物だと思います。カスタマイズ性、持ち運びの利便性、膝置きのしやすさなどなどかなり気に入って使わせていただいています。もしかしたらどぐらモデルも出るかも？なのでその時はみなさんよろしくお願いします！

今後も GRAPHT さんと色々やっていけたらなと思っております！

【どぐら選手 プロフィール】

格闘ゲームにおいて「闘劇08」や「EVO2014」等、数々の大会で好成績をおさめた後、2016年11月からプロゲーマーとして活動を開始。

格闘ゲームの他にマジックも少年期から嗜んでおり、ルールやカード解説、パック開封などを自身のチャンネルで発信し、その楽しさを視聴者に伝えている。

現在は「Crazy Raccoon」に所属し、主に「ストリートファイター6」の競技シーンや配信・動画発信、イベント出演など多方面で活動中。

【GRAPHTがどぐら選手との取り組みで目指すこと】

どぐら選手とは、彼がプロ選手として活躍し始めた前所属チームからご縁がありましたが、今回また新たに一緒に歩むことができることを大変うれしく思います。

どぐら選手は、さまざまな格闘ゲームに精通されているだけでなく、格闘ゲームコミュニティ（FGC）全体を盛り上げるために、コミュニティ同士をつなぐ活動や大会の主催など、幅広く精力的に取り組まれています。

GRAPHTとしては、どぐら選手のこうした活動をサポートするとともに、その取り組みを通じて、アーケードコントローラー「GRAPHT REMIXERS iO」の拡張性、カスタマイズ性を理解していただけるプレーヤーも増やし、FGCを一緒に盛り上げていければと考えております。

(C)2026 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。