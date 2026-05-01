マヂラブ野田クリスタル、相方・村上の双子誕生報告も…芸人仲間からネタバレ「俺も被害だから」
お笑いコンビ・マヂカルラブリー（野田クリスタル、村上）が4月30日放送のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0』に出演。村上が、妻で踊り手・いとくとらが双子を出産したことを報告するも、野田が事前に芸人仲間から知らされていたことを明かした。
【写真】赤ちゃんとの写真を添え、双子の出産を伝えた村上の妻・いとくとら
番組中「お話がありまして」と切り出した村上は「村上さんに子どもが生まれました」と報告。突然の報告に野田クリスタルは「もう生まれたんだ」とポツリ。続けてロケ中にパンサーの尾形貴弘から「相方になんか双子、生まれたらしいな」と知らされていたことを明かした。「聞いてない」と答えた野田に尾形は「じゃあ、ラジオで言うつもりだったのかな。言うのやめといて」とさらっと口止めしていたようで、スタジオは爆笑に包まれた。
村上は「ちゃんと生まれるかもどうかも分かんないし」と伝えるのにも不安があったことを吐露。尾形によるネタバレに「尾形さん！うまくいかねえな、大きい発表うまくいかないんだろうな」とこぼしていた。
サプライズ不発にぼやく村上に、野田は「俺も聞きたくなかったよ。俺も被害だから」と話し、「俺だって、立派な大人なんで、双子生まれんだなって思いながら暮らしてましたよ」と、双子が誕生することを知りつつ隠していた言うと、村上も感謝していた。
改めて「男女。男女の双子、双子が生まれました」と報告し、野田が拍手で祝福していた。
また、いとくとらも自身のインスタグラムを更新。「先日、双子の女の子と男の子を出産いたしました！」と伝え、「2人とも正期産までお腹の中で頑張ってくれて、第一子の女の子は2700グラム越え、第二子の男の子は3000グラム越えと、双子にしてはビッグに生まれてきてくれました！誰かさんの遺伝かしら、、、」とつづっていた。
マヂカルラブリーは、2002年より個々に活動し、村上が野田クリスタルのライブを見て声をかけ、2007年にコンビ結成。『M-1グランプリ2017』決勝進出（10位）、『キングオブコント2018』決勝進出（7位）、『R-1ぐらんぷり2020』優勝（野田クリスタル）、『M-1グランプリ2020』優勝、『キングオブコント2021』決勝進出（9位）。村上といくらは2022年7月7日に結婚した。
【写真】赤ちゃんとの写真を添え、双子の出産を伝えた村上の妻・いとくとら
番組中「お話がありまして」と切り出した村上は「村上さんに子どもが生まれました」と報告。突然の報告に野田クリスタルは「もう生まれたんだ」とポツリ。続けてロケ中にパンサーの尾形貴弘から「相方になんか双子、生まれたらしいな」と知らされていたことを明かした。「聞いてない」と答えた野田に尾形は「じゃあ、ラジオで言うつもりだったのかな。言うのやめといて」とさらっと口止めしていたようで、スタジオは爆笑に包まれた。
サプライズ不発にぼやく村上に、野田は「俺も聞きたくなかったよ。俺も被害だから」と話し、「俺だって、立派な大人なんで、双子生まれんだなって思いながら暮らしてましたよ」と、双子が誕生することを知りつつ隠していた言うと、村上も感謝していた。
改めて「男女。男女の双子、双子が生まれました」と報告し、野田が拍手で祝福していた。
また、いとくとらも自身のインスタグラムを更新。「先日、双子の女の子と男の子を出産いたしました！」と伝え、「2人とも正期産までお腹の中で頑張ってくれて、第一子の女の子は2700グラム越え、第二子の男の子は3000グラム越えと、双子にしてはビッグに生まれてきてくれました！誰かさんの遺伝かしら、、、」とつづっていた。
マヂカルラブリーは、2002年より個々に活動し、村上が野田クリスタルのライブを見て声をかけ、2007年にコンビ結成。『M-1グランプリ2017』決勝進出（10位）、『キングオブコント2018』決勝進出（7位）、『R-1ぐらんぷり2020』優勝（野田クリスタル）、『M-1グランプリ2020』優勝、『キングオブコント2021』決勝進出（9位）。村上といくらは2022年7月7日に結婚した。