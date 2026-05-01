営業報告を軽くするAI活用！ 入船鋼材「bellSalesAI」

記事ポイント 入船鋼材株式会社が営業部門にSalesforce入力エージェント「bellSalesAI」を導入します商談後の入力負担を減らし、訪問後3日以内の報告ルールの定着につながっています新人の商談後の復習や、組織全体の営業力向上にも活用されています 入船鋼材株式会社が営業部門にSalesforce入力エージェント「bellSalesAI」を導入します商談後の入力負担を減らし、訪問後3日以内の報告ルールの定着につながっています新人の商談後の復習や、組織全体の営業力向上にも活用されています

ベルフェイスが、Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」の導入事例を発表します。

鉄鋼専門商社の入船鋼材で、営業報告の入力負担を減らしながら、Salesforceに蓄積する商談データの鮮度と品質を高める取り組みです。

入船鋼材「bellSalesAI」





発表日：2026年4月30日導入企業：入船鋼材株式会社提供企業：ベルフェイス株式会社対象部門：営業部門サービス名：Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」

Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」は、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出・構造化し、Salesforce入力を効率化するサービスです。

入船鋼材は、1953年創業の鉄鋼専門商社として、酸洗鋼板の販売や加工を手がけています。

紫色の告知バナーには、入船鋼材のロゴとともに「入力負担を解消しデータ活用を本格推進」というメッセージが大きく配置されています。

製造業の工場や事業所を訪問する営業現場では、複雑な仕様や複数工場の情報を正確に残す作業が重くなりやすいです。

bellSalesAIの導入により、商談後の記録が自動で整理され、営業担当者が顧客との対話や次回提案の準備に時間を向けやすくなります。

報告内容がSalesforceに蓄積されることで、マネージャーが活動状況を把握し、上長によるフォローや新人育成にもつながります。

導入背景

入船鋼材は、顧客から指定された鋼種の鋼板を指定サイズに加工して届けるサービスを提供しています。

レベラー、シャーリング、レーザー、スリットなどの加工サービスと自社便による納品体制を強みに、東京本社を含む計6拠点を展開しています。

事業拡大で営業活動量が増えるなか、商談後のSalesforce入力に時間がかかり、報告の遅れや内容の簡略化が課題になっています。

営業担当者が訪問先で聞いた仕様や次の動きをすばやく残せることは、組織全体で顧客対応をそろえる土台になります。

選定理由

bellSalesAIは、すでに運用しているSalesforce環境を活かしながら、商談情報を自動抽出・構造化できる点が評価されます。

セールスフォース・ジャパン社からの紹介をきっかけに検討が始まり、既存運用を大きく変えずに入力負担だけを減らせる製品として選定されています。

対面商談ではスマホアプリ、Web商談ではPCアプリを使えるため、外出先やオフィスでの商談後にも操作しやすい設計です。

営業担当者の入力作業が軽くなることで、報告のための時間を顧客との会話整理や次回提案の準備へ移しやすくなります。

導入効果

bellSalesAIを活用する営業担当者は、訪問後3日以内の報告ルールを着実に守れるようになっています。

AIが記憶やメモの漏れを要約・補完することで、商談総括やネクストアクションが整理され、Salesforceにタイムリーな商談データが蓄積されます。

新人営業担当者は、一人で商談に臨んだあとに記録を見返せるため、自律的に復習できる環境が整っています。

上長はCRMに残った商談内容をもとにフォローや指導を行いやすくなり、個人の経験が組織の営業力として共有されます。

今後の活用

入船鋼材は、訪問直後にSalesforceへ同期しても問題ないサマリー精度の実現を目指しています。

商談データの分析により、顧客ごとのニーズや課題を深掘りし、鉄鋼専門商社としての提案力と顧客満足度の向上につなげます。

蓄積された過去商談データの検索や振り返り、優秀な営業担当者のベストプラクティス共有も今後の活用として挙げられています。

日々の営業報告がデータとして使いやすくなることで、現場の負担軽減と営業マネジメントの強化が同時に進みます。

bellSalesAIは、営業現場の会話をSalesforceで使える記録へ変える入力エージェントです。

入船鋼材では、商談後の入力負担を減らしながら、報告の適時化と新人育成にも役立てられています。

入船鋼材「bellSalesAI」の紹介でした。

よくある質問

Q. bellSalesAIは何を効率化するサービスですか

A. 営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出・構造化し、Salesforce入力を効率化するサービスです。

Q. 入船鋼材はどのような会社ですか

A. 酸洗鋼板の販売や加工を展開する鉄鋼専門商社です。

Q. bellSalesAIの問い合わせ先はどこですか

A. bellSalesAI公式サイトに問い合わせ窓口が掲載されています。

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