【5月1日】注目銘柄 8社

【注目度：S】

☆ＳＢＩ HD（8473） 本決算 証券、商品先物取引業

Focus：SBI証券のゼロ革命によるシェア拡大と、銀行・資産運用事業の過去最高益更新。PE投資の評価益と増配の継続性に注目。

【注目度：A】

◎伊藤忠商事（8001） 本決算 卸売業

Focus：非資源分野の収益性と、株式分割後の実質増配を含む株主還元策をチェック。食料・金融セグメントの利益成長と進捗をチェック

◎丸紅（8002） 本決算 卸売業

Focus：全10セグメントへの再編効果と、貨車リース等の非資源分野の稼ぐ力を確認。北米事業の利益寄与と配当の上積みがあるか

◎三井物産（8031） 本決算 卸売業

Focus：エネルギー・金属市況の影響と、米国を中心とした2.3兆円の成長投資の進捗。基礎営業キャッシュフローの安定性を確認

◎住友商事（8053） 本決算 卸売業

Focus：SCSK等のIT・輸送機分野の伸びと、不採算事業の整理状況。円安による利益押し上げと、次期配当予想の増減に注目

◎三菱商事（8058） 本決算 卸売業

Focus：天然ガス・金属の収益水準と、大規模な自社株買い・増配の有無をチェック。キャッシュフロー重視の経営方針の継続

◎ＳＢＩ新生銀行（8303） 本決算 銀行業

Focus：26期ぶり最高益への着地と上方修正後の配当増額。金利上昇局面での利鞘改善と、SBIグループ内のシナジー効果があるか

◎タムロン（7740） 2026年12月期1Q 精密機器

Focus：ミラーレス用交換レンズの販売好調と1Qの進捗率。為替前提（148円/$）に対する円安メリットと通期予想の上振れ

5月1日発表予定 31社

【食料品／医薬品／化学／ガラス・土石製品】

伊藤ハム米久HD（2296） 本決算 食料品

Point：食肉相場の影響と、価格転嫁による利益率の改善を確認。

ネクセラファーマ（4565） 1Q 医薬品

Point：開発マイルストーンの発生状況と、1Qの営業赤字幅。

アイカ工業（4206） 本決算 化学

Point：海外建材の需要動向と、原材料費の安定による増益幅。

伊勢化学工業（4107） 1Q 化学

Point：ヨウ素市況の安定と、液晶向け需要の回復度を確認。

ニッカトー（5367） 本決算 ガラス・土石製品

Point：半導体・電池向けセラミックスの受注回復と生産効率。

【非鉄金属／金属製品】

ＡＲＥHD（5857） 本決算 非鉄金属

Point：貴金属市況の動向と、リサイクル原料の回収量・利益率。

エムケー精工（5906） 本決算 金属製品

Point：洗車機の更新需要と、高付加価値製品の販売比率に注目。

アルインコ（5933） 本決算 金属製品

Point：建設足場等のレンタル稼働率と、次期の公共投資見通し。

【機械／電気機器／精密機器】

ガリレイ（6420） 本決算 機械

Point：食品小売向け冷凍冷蔵庫の受注残と、海外工場の進捗。

ニチダイ（6467） 本決算 機械

Point：自動車生産回復に伴う金型需要と、次期の業績予想を注視。

ＤＭＧ森精機（6141） 1Q 機械

Point：工作機械の受注底打ちと、欧米市場の需要動向をチェック。

ＪＶＣケンウッド（6632） 本決算 電気機器

Point：無線機事業の好調継続と、車載関連の収益改善を確認。

セイコーエプソン（6724） 本決算 電気機器

Point：大容量インク機の伸びと、為替前提・次期還元策に注目。

ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774） 本決算 精密機器

Point：再生医療製品の保険適用状況と、営業黒字の安定性を確認。

【小売業／卸売業】

ハチバン（9950） 本決算 小売業

Point：既存店売上高の回復と、原材料高に対する価格戦略を確認。

ジョイフル本田（3191） 3Q 小売業

Point：春の園芸需要と、1-3月期の既存店客数の推移を注視。

千趣会（8165） 1Q 小売業

Point：通販事業の再建進捗と、1Qの営業損失圧縮状況を注視。

双日（2768） 本決算 卸売業

Point：非資源分野の収益力強化と、次期配当方針・自社株買いに注目。

東北化学薬品（7446） 2Q 卸売業

Point：北東北の試薬需要と、中間期の通期予想に対する進捗。

【銀行業／不動産業／証券】

ちゅうぎんフィナンシャルグループ（5832） 本決算 銀行業

Point：金利上昇による利鞘拡大と、有価証券運用の改善を確認。

フジ住宅（8860） 本決算 不動産業

Point：関西圏の戸建・賃貸需要と、次期の在庫回転率をチェック。

【情報・通信業】

システム・ロケーション（2480） 本決算

Point：中古車相場下落の影響と、SaaS型サービスの契約数推移。

ＳＭ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＪＡＰＡＮ（4772） 1Q

Point：所属アーティストの活動実績と、物販・デジタル収益の伸び。

ＤＴＳ（9682） 本決算

Point：金融・通信向けシステム開発の受注残と、次期の増配期待。

旭情報サービス（9799） 本決算

Point：ITインフラ保守の安定収益と、技術者稼働率の推移。

【サービス業】

アイティメディア（2148） 本決算

Point：リードジェン事業の回復と、BtoB広告需要の伸びを注視。

エムスリー（2413） 本決算

Point：製薬マーケ支援の回復と、海外・新事業の利益成長をチェック。

クラシル（299A） 本決算

Point：上場後の初本決算。ユーザー数と広告・EC収益の伸び。

エラン（6099） 1Q

Point：入院セット導入病院の純増数と、1Qの利益進捗率。

イチネンHD（9619） 本決算

Point：カーリース契約数と、燃料販売の採算性を注視。

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。