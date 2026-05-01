開催：2026.5.1

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 5 - 11 [アストロズ]

MLBの試合が1日に行われ、オリオールパークでオリオールズとアストロズが対戦した。

オリオールズの先発投手はブランドン・ヤング、対するアストロズの先発投手はランス・マクラーズで試合は開始した。

1回表、5番 ダスティン・ハリス 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 BAL 0-2 HOU、7番 キャメロン・スミス 3球目を打ってセンターへのスリーランホームランでアストロズ得点 BAL 0-5 HOU

2回表、2番 ヨルダン・アルバレス 初球を打ってセンターへのホームランでアストロズ得点 BAL 0-6 HOU

4回表、3番 イサク・パレデス 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 BAL 0-7 HOU、4番 クリスチャン・ウォーカー 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 BAL 0-8 HOU、5番 ダスティン・ハリス 初球を打ってセンターへの犠牲フライでアストロズ得点 BAL 0-9 HOU、6番 ヤイネル・ディアス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 BAL 0-10 HOU

4回裏、4番 ピート・アロンソ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 1-10 HOU、7番 レオディ・タベラス 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 3-10 HOU

5回表、ピッチャー キャメロン・フォスターがワイルドピッチでアストロズ得点 BAL 3-11 HOU

7回裏、1番 ガナー・ヘンダーソン 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 4-11 HOU

9回裏、4番 コビー・メヨ 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでオリオールズ得点 BAL 5-11 HOU

試合は5対11でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのランス・マクラーズで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はオリオールズのブランドン・ヤングで、ここまで2勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-01 07:44:13 更新