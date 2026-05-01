EVやPHEVを設定

英国のジャガー・ランドローバー（JLR）と中国のチェリー（奇瑞汽車）の提携により誕生した新ブランド『フリーランダー』から、初の量産車となる『8』が発表された。

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大型の電動SUVで、今年後半に中国市場に投入される予定だ。デザインとしては、先月公開された『コンセプト97』を踏襲し、斜めのCピラー形状はランドローバーへのオマージュとなっている。



フリーランダー8 フリーランダー

コンセプトモデルとの最大の違いはフロントおよびリアライトで、観音開き式のドアも一般的なタイプに変更されている。

新型8は800Vの高電圧システムを採用しており、EV、レンジエクステンダー、プラグインハイブリッド（PHEV）の各種パワートレインが用意される見込みだ。EVの充電速度は最大350kWに達する。

ツインチャンバー式エアサスペンション、電子制御リミテッドスリップディファレンシャルに加え、ルーフに搭載されたLiDARセンサーの支援により路面状況の変化を検知し、適切なドライブモードを自動的に選択する全地形対応機能を備えている。

インテリアでは、フルワイドの大型ディスプレイが配置されており、ダッシュボード中央にはインフォテインメント用タッチスクリーンと物理ボタンが並ぶ。

海外展開にも注力

フリーランダー8は当初中国で発売される予定だが、チェリーはすでに欧州を含むグローバル市場への展開計画を明らかにしており、右ハンドル仕様も開発中である。

中国では、チェリーがフリーランダー専用のディーラー網を通じて販売を行う。



フリーランダー8 フリーランダー

フリーランダーブランドは今後5年間、6か月ごとに新型車を投入していく予定だ。ウェン・フェイCEOは以前、グローバルに輸出される車両は各市場のニーズに合わせて特別に開発されると述べていた。

ウェン・フェイCEOは、「現在、海外向けモデルは精力的に開発が進められており、中国での発売後、世界の主要市場に登場することになるでしょう。中国車を世界に輸出するのではなく、最初から世界のために、世界向けのクルマを作っているのです」と述べた。