津田篤宏（ダイアン）とジェシー（SixTONES）、ゲラな2人の新ロケ番組！5月1日（金）24:30〜24:59、5月8日（金）24:45〜25:14 日本テレビにて、“車のナンバープレート”が頼りの、台本がない旅番組「津田×ジェシーのゲラゲラ ナンバープレート旅」を放送。放送後からTVerにて無料配信を実施。Huluで、地上波では未公開のオリジナルコンテンツも配信。

◾️旅の面白さを左右するのは“車のナンバープレート”!?

旅の始まりは海老名サービスエリア。“車のナンバープレート”を見て「旅の期待値が高そうな人」を2人が捜索。気になった人にその場で声をかけていく。超多忙でなかなか旅に行けない2人は、楽しいロケにたどり着けるのか？

◾️家族旅行の車に、津田＆ジェシーが同乗!?

サービスエリアで見つけたとある家族の車に、津田＆ジェシーが同乗。スタッフは一切同乗せず、その場にいるのは2人と家族だけ。緊張で固まる子どもたちの心を、2人があの手この手でほぐしていく。仲良くなった一行が向かったのは…？

◾️サービスエリアはさまざまな人が集まる“人間交差点”

ただ旅をする人だけでなく、帰省や出張、引越しなど、さまざまな人に出会えるのがサービスエリア。2人もそんな人生の岐路に立つ、多彩な出会いを経験。そんな中2人が選んだ旅は、「天才キッズを支える、とある家族の旅」だった。