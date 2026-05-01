真っすぐ飛ばしたいなら”ショートスイング”が正解！男子プロが解説

飛ばしたいけど曲げたくない。そのためには何を意識すれば良いのでしょうか？2025年にツアー初優勝を飾った大岩龍一プロが、狙ったところに飛ばす極意をレッスンします！

スイング作りはショートアイアンではじめよう

大岩流 ショートスイング

ドライバーは、遠くに飛ばしても曲げては意味がありません。毎回「曲げずに飛ばす」ことがコース攻略の最重要ポイントであり、ミート率と再現性の高いスイングが求められます。

そのために僕が約10年間続けているのが、ショートスイングです。小さな動きのなかで効率よく飛ばすことを追求すれば、ムダな動きがなくなりシンプルに打てる。以前の僕はオーバースイングでしたが、今はかなりコンパクトになり、曲がることが少なくなりました。

まずは、ショートアイアンで腰の高さの振り幅を作り、50から100ヤードを目安に打ってみてください。この振り幅で真っすぐ飛ばない人は大きく振れば振るほど曲がってしまう。自分のスイングの善し悪しがすぐにわかりますよ。

「ムダなくシンプルに振る」がいちばん曲がらない！

ドライバー フルスイング①

ショートスイングは左右対称に振ることが基本で、手やクラブの位置が腰の高さよりやや上になってもOK。ドライバーでのフルスイングも、体の基本的な動きは変わらない。

ドライバー フルスイング②

25年ツアー初優勝！トータルドライビング4位

腰の高さのショートスイングに曲がらない秘けつが詰まっています！

左胸、左腕、クラブを一体にして動かす！

真っすぐ飛ばせるインパクトの形をイメージする。フォローでもインパクトを意識したい

腰の高さでも打てれば本来のインパクトがより正確になる

ボールがどこにあっても打てる、というのが僕のショートスイングの極意です。これは仮定の話ですが、ボールが腰やヒザの高さにあっても、体のほぼ正面でとらえてスクエアなフェースの向きをキープできていれば、本来のインパクトはより正確になる。フルスイングはフェースの向きが変わるので難しくなりますが、ショートスイングならそれが可能。インパクトの形をつねにイメージして振ることがポイントです。

そのためには、左胸、左腕、クラブを一体にして動かします。この体の左サイドの一体感を高めつつ、胸をバックスイングで右に、フォローで左に回す。こうすると体とクラブの関係性が変わらず、手とクラブがつねに体の正面に収まります。

バックスイングでもフォローでもクラブは胸の正面

手を使わなければ、クラブは体（胸）のほぼ正面に収まり、フェースの向きは変わらない。フルスイングでもこの基本は同じ。

左サイドを一体にして胸を回す

構える際に「左胸、左腕、クラブ」の一体感を高める。この体の左サイドの形をキープして胸を左右に回すとシンプルな動きになる。

真っすぐ飛ばない

手先でクラブを上げたり手首をコネたりすると、フェースが真上や真下を向いてしまう。これではスクエアなインパクトにならない。

バックスイングは右側の股関節にロックをかけて胸を右に回す！

バックスイングは右側の股関節

フォローは左のお尻に体重がかかるのが理想的な動き

フォローは左のお尻。

バックスイングは動きに制限をかけフォローは開放してボールを飛ばす

ショートスイングのもうひとつの狙いは、必要最小限の動きのなかで最大の飛距離を出すこと。インパクト効率を高めることを覚えれば、ドライバーでも飛んで曲がらない球が打てるようになります。

それには小さな動きでも捻転をしっかり作り、体重移動を行なうことがポイントです。バックスイングは胸を右に回しながら体重を右足に乗せていきますが、このときに右側の股関節にロックをかける。股関節で体重を受け止め、動きに制限をかけることで体の回りすぎやスエーなどのミスを防止できます。

ダウンスイング以降は反対に、胸を左に回して体重を左足に乗せていきます。ただし、フォローは制限したものを開放する動きなので、股関節ではなく、左のお尻に体重がかかるのが理想。この動きのなかで球をしっかり飛ばすことが大切です。

右ヒザの内側や右足の付け根で体重を感じながら、右側の股関節にロックをかける

ロックをかけず右にスエーすると左に戻る動きが必要になり、余計な動きが増えてしまう

胸を左に回し、左のお尻で体重を感じながら、腰の高さまでクラブを振り抜く

球を打つと体重移動がおろそかになり、右足に体重が残ってしまう人が多い

余計な動きはいっさい加えない

手打ちにならないように、体の回転と体重移動を使って打つ。余計な動きをいっさい加えない、この腰の高さのスイングがフルスイングのベースになる。

ヨコ方向の手首の動きはNG

小さな動きのなかで球を飛ばそうとすると、手打ちになりやすいので注意。とくにヨコ方向の手首の動きが加わると左右に曲がりやすくなってしまう。

球が曲がらなくなったワケ

「飛距離に対するこだわりが1ミリもなくなりました」

以前の僕は、ドライバーを持ったら目いっぱい飛ばしていましたが、今は方向性を重要視。スコアメイクをするなら、300ヤード先のラフよりも、270ヤード、もっといえば250ヤードでもフェアウェイに球があったほうがいい、と考えるようになりました。飛距離に対するこだわりを捨てたら、結果的に飛距離と方向性が高い次元で両立し、曲げずに飛ばすことができるようになったのです。

体が起き上がらないように胸を下に向けてコンパクトに振る！

ボール位置は左足寄り（写真左）

制限をかけながら上体を右に回すと捻転量が一定になる

胸の面を下に向ける（写真左）。

コンパクトなトップから大きく振り抜くのが大岩流。体の基本的な動きはショートスイングと同じ

ドライバーのフルスイングに移行する際は、右側の股関節にロックをかけたまま、胸を右に回せるだけ回します。こうして制限をかけながら上体を回すと、捻転量が一定になり、再現性が高くなるわけです。

そして、インパクトで体が起き上がらないように、胸を下に向けて振り抜く。胸の前傾角度をフォローまでキープすれば、結果的に頭が残り、クラブが効率よく加速していきます。

僕のスイングは10年かけて作り上げたもので、簡単にはマネできないと思いますが、ショートスイングは基礎を固めるのに最適。コントロールショットやアプローチの上達にもつながるので、練習メニューの一環としてもオススメです。

クラブを大きく振れば振るほど体が起き上がりやすくなり、ミート率が低下するので注意しよう。

手首はタテ方向の動きだけ

タテ方向の手首の動きは自然に加わるが、フェースを開くとインパクトまでに戻す作業が必要になるので、フェースは開かない。

フォローまで胸の角度をキープする

胸の面を意識し、インパクトでその面を下に向けるとミート率がよくなる。その胸の向きは、フォローまでキープすることが重要。

ツアー初優勝ができたワケ

「体の動きだけでなく頭の中もシンプルにしました」

僕は3年前にケガとドライバーのイップスで不調に陥り、シード権を失いました。そこからゴルフに対する考え方を根本的に変え、「狙ったところに飛べばなんでもOK。それ以外のことは気にしない」「少ない打数で上がるには何をすべきか」という点を優先。以前はあれこれと考えていましたが、体の動きだけでなく頭のなかもシンプルにした結果、やるべきことが明確になり、初優勝できました。

いかがでしたか？ インパクトで体が起き上がらないように、ぜひ意識してみてください！

レッスン＝大岩龍一

●おおいわ・りゅういち／1997年生まれ、千葉県出身。182㎝、92㎏。25年シーズンは 、開幕から好調をキープし、2度の2位。そして11月のカシオワールドオープンで悲願のツアー初優勝を飾った。賞金ランキング5位。ドライビングディスタンスとフェアウェイキープ率をポイント換算した「トータルドライビング」部門は4位。フリー。

構成＝小山俊正

写真＝田中宏幸

協力＝日神グループ 平川CC