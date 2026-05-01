＜速報＞渋野日向子は2オーバーで後半へ 櫻井心那が4アンダー上位でホールアウト
＜メキシコ・リビエラマヤオープン 初日◇30日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーのメキシコ大会が開幕し、現在、第1ラウンドが進んでいる。
【写真】あどけない！ JK時代の渋野日向子
今大会終了後に行われるリシャッフル対象者の渋野日向子は、1バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの2オーバーで前半を終えた。残りホールで浮上を目指す。同じくリシャッフル突破を目指す櫻井心那は、9バーディ・2ボギー・1トリプルボギーの「68」で初日を終え、4アンダー・4位タイと上位につけている。こちらも対象の西村優菜も、1アンダーで最初の18ホールを終えた。連覇がかかる岩井千怜は、すでに初日の競技を終え3オーバーと出遅れ。吉田優利はイーブンパーでホールアウトしている。原英莉花が3アンダー、勝みなみが2アンダーで現在、後半をプレー中。岩井明愛と笹生優花は2オーバーからの巻き返しを目指している。今大会の賞金総額は250万ドル（約3億9300万円）。優勝者には37万5000ドル（約5900万円）が贈られる。※LPGAツアーが発表したスコアに誤りがあることが判明したため、当初、掲載した記事を修正しました。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞米女子メキシコ大会 リーダーボード
渋野日向子、西村優菜、櫻井心那のリシャッフル突破条件おさらい
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