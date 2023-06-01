開催：2026.5.1

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 3 - 2 [ジャイアンツ]

MLBの試合が1日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとジャイアンツが対戦した。

フィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェス、対するジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブで試合は開始した。

1回表、3番 ルイス・アラエス 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでジャイアンツ得点 PHI 0-1 SF、4番 ケイシー・シュミット 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 PHI 0-2 SF

1回裏、2番 カイル・シュワバー 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 1-2 SF

9回裏、6番 ブライソン・ストット 9球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 2-2 SF、8番 ジャスティン・クロフォード 初球を打ってショートへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 3-2 SF

試合は3対2でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのチェース・シュガートで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はジャイアンツのライアン・ウォーカーで、ここまで0勝1敗3S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-01 04:08:07 更新