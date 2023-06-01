2026年5月のサービス終了タイトルは10本。今月はスクウェア・エニックスとgumiによるタクティカルRPG「WAR OF THE VISIONS ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス 幻影戦争」、集英社ゲームズ初となる本格スマホ向けRPG「アンベイル ザ ワールド」などがサービス終了に。

そのほか、「ロードオブヒーローズ」、「僕のヒーローアカデミア ULTRA IMPACT」といった、5年以上続いたタイトルも惜しまれつつ終了となる。

本稿ではピックアップタイトルのサービス終了までの特別な施策や、有償通貨の払戻し受付情報などを紹介。遊び残しのないように最後までしっかりと楽しんでいただきたい。

2026年5月サービス終了予定のゲームタイトル一覧

サービス終了タイトルピックアップ紹介

WAR OF THE VISIONS ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス 幻影戦争

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 あやかしっくレコード インゲーム 2020年2月20日 2026年5月7日 ロードオブヒーローズ Clover Games 2021年4月21日 2026年5月9日 あやかしライズ Clover Games 2026年1月22日 2026年5月9日 もののがたり ～異界ノ契～ アソビモ 2025年5月14日 2026年5月14日 僕のヒーローアカデミア ULTRA IMPACT バンダイナムコENT 2021年5月19日 2026年5月18日 ドラえもん のび太のゴーゴーライド！ enish / GeekOut 2024年3月28日 2026年5月19日 キャプテン翼 -RIVALS- Mint Town / BLOCKSMITH 2023年1月12日 2026年5月25日 ダークディセンバー DeepMind Japan 2026年1月20日 2026年5月27日 FFBE 幻影戦争 スクウェア・エニックス / gumi 2019年11月14日 2026年5月28日 アンベイル ザ ワールド 集英社ゲームズ / NetEase 2025年10月16日 2026年5月31日

2026年5月28日12時 サービス終了

メーカー：スクウェア・エニックス / gumi

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

WAR OF THE VISIONS ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス 幻影戦争（FFBE 幻影戦争）

本作は、スクウェア・エニックスとgumiが共同開発したタクティカルRPG。「ファイナルファンタジー」シリーズの派生作品「ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス（FFBE）」の世界観をもとに制作されたタイトルで、「リミットバースト」など「FFBE」でもおなじみのシステムや、やりこみ要素を楽しめる。

キャラクターデザインは上国料勇氏、音楽は上松範康氏が担当するなど豪華な制作陣が集結。バトルは高低差のある3Dフィールドでユニットを動かす戦略性の高さが特徴で、属性やジョブ、アビリティの組み合わせが勝敗を左右する。

【【FFBE幻影戦争】『WAR OF THE VISIONS ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス 幻影戦争』Trailer】

2026年3月26日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2026年5月28日12時となることが明かされた。サービス終了の理由については、今後お客様にご満足いただけるサービスの提供が困難であるという結論に至ったためとしている。2019年11月14日のサービス開始から約6年半での終了となる。

サービス終了告知後、「FFBE幻影戦争グランドフィナーレ」と題してゲーム内外での施策が展開。公式サイトのお知らせでは終了までのロードマップも公開されている。

□【重要】運営サービス終了のお知らせ

□「FFBE幻影戦争グランドフィナーレ」のページ

□Google Play「FFBE 幻影戦争」のページ

□App Store「FFBE 幻影戦争」のページ

アンベイル ザ ワールド

2026年5月31日11時59分 サービス終了

メーカー：集英社ゲームズ / NetEase Games

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

アンベイル ザ ワールド

本作は集英社ゲームズとNetEase Gamesが共同開発した冒険活劇戦略RPG。「プレイできる漫画」という斬新なコンセプトで制作され、集英社ゲームズとしては初となる本格スマホゲームとなる。

戦闘はターン制のカードバトル形式。シンプルながら戦略性の高いバトルが楽しめる。縦画面に最適化されており、まるで漫画のページをめくるような感覚でゲームを進められるのも大きな特徴。「約束のネバーランド」の作画で知られる出水ぽすか氏がメインキャラクターデザインを担当し、幻想的な世界観が3Dグラフィックスで再現されている。

【unVEIL the world | アンベイル ザ ワールド | 1st Trailer | 集英社ゲームズ × NetEase Games】

2026年3月31日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2026年5月31日11時59分となることが明かされた。2025年10月16日のサービス開始から約7カ月での終了となる。

サービス終了までに利用しなかった有償ゲーム通貨は払戻しが行なわれる予定。払戻しの受付期間は6月1日12時から8月31日23時59分まで。さらなる詳細はサービス終了後にゲームアプリ起動時に表示されるページにてお知らせするとしている。

□利用終了、払戻予定の事前周知

□Google Play「アンベイル ザ ワールド」のページ

□App Store「アンベイル ザ ワールド」のページ

ロードオブヒーローズ

2026年5月9日23時59分 サービス終了

メーカー：Clover Games

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

ロードオブヒーローズ

本作は、韓国のClover Gamesが開発・運営するスマホ向けRPG。プレーヤーが「ロード（君主）」となり、個性豊かな騎士たちと共に世界を変革していく冒険物語が描かれる。

一部の強力なキャラクターを除き、「ストーリー進行」や「ゲーム内通貨（名声など）」によってキャラクターを仲間にできるシステムを採用。ガチャに依存しないキャラクター入手方法が特徴となっている。アニメ調の美麗な3Dグラフィックスも魅力で、必殺技の演出は迫力があり、キャラクターの衣装は自分好みのスタイルにカスタマイズすることもできる。

【【 ロードオブヒーローズ 】 プロモーションムービー】

2026年4月9日に掲載されたClover Gamesの破産手続に関するお知らせに伴い、「ロードオブヒーローズ」のサービス終了が2026年5月9日23時59分となることが明かされた。終了の理由については、全般的な資金枯渇が耐え難い限界に達し、これ以上会社を維持することができず、ゲームのサービス終了という苦渋の決断を下さざるを得なかったとしている。2021年4月21日のサービス開始から約5年での終了となる。

なお、有償通貨の返金手続きについては裁判所に破産申立て提出中に伴い、開発会社からユーザーへの直接返金処理が困難な状況とのこと。返金については、利用のストア（Google Play Store または Apple App Store）のカスタマーセンターを通じ、自身で「決済のキャンセル」を行なう必要がある。

□[重要] 株式会社クローバーゲームズ 法人破産手続開始の申立て及びサービス終了に関する事前のご案内

□Google Play「ロードオブヒーローズ」のページ

□App Store「ロードオブヒーローズ」のページ

僕のヒーローアカデミア ULTRA IMPACT

2026年5月18日15時 サービス終了

メーカー：バンダイナムコエンターテインメント

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

僕のヒーローアカデミア ULTRA IMPACT

本作は堀越耕平による漫画・アニメ「僕のヒーローアカデミア」を題材とした「個性」炸裂バトルRPG。おなじみのヒーローやヴィランたちの活躍を自分自身の手で体験できる。

お気に入りのキャラクターを3人編成し、3vs3で戦うターン制バトルを採用。タップ一つで発動する「個性」や、キャラクター同士が連携して放つ強力な「プルスウルトラ技」のカットイン演出が、アニメのような迫力を再現している。描き下ろしの「URメモリー」、拠点「ヒーローベース」といった、ゲームならではの要素も充実している。

【【公式】『僕のヒーローアカデミア ULTRA IMPACT』PV】

2026年3月17日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2021年5月18日15時となることが明かされた。2021年5月19日のサービス開始から5年での終了となる。

ゲーム内ではこれまでの感謝を込めたファイナルキャンペーンや、未獲得のキャラクターを入手しやすくするイベントが開催中。最後まで楽しめる施策が多数用意されている。

□「僕のヒーローアカデミア ULTRA IMPACT」公式サイト

□Google Play「僕のヒーローアカデミア ULTRA IMPACT」のページ

□App Store「僕のヒーローアカデミア ULTRA IMPACT」のページ

(C) SQUARE ENIX Co-Developed by gumi Inc.

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

IMAGE ILLUSTRATION: ISAMU KAMIKOKURYO

(C)2022 SHUEISHA, NetEase, SHUEISHA GAMES, NICI

COPYRIGHT (C)2020 CLOVER GAMES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会 (C)Bandai Namco Entertainment Inc.