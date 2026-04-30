「西武２−３日本ハム」（３０日、ベルーナドーム）

日本ハムが延長戦の死闘を制した。

２−２の十一回、２四球にボークも絡んで１死一、三塁の好機。野村が左前へ勝ち越しタイムリーを放った。

打線は西武先発・隅田の前に苦戦していたが、２点を追う八回、先頭の水野が右越え三塁打で出塁。代打田宮の左前打で１点をかえした。さらに１死満塁とすると、２番手・甲斐野から郡司が中犠飛を放ち同点に追いついた。延長十回１死三塁ではスクイズを試みたが相手バッテリーに外され失敗した。

守備ではこの日も失策が失点に絡んだ。二回、簡単に２死をとった先発・伊藤は次打者石井を一ゴロに打ち取ったが、ベースカバーに入った際に清宮の送球にタイミングが合わず弾いてしまう。今季両リーグ最多の２７個目の失策で２死一塁となり、八番・古賀悠の中前打で一、三塁。九番・滝沢の中前適時打で先制点を献上した。

伊藤は三回以降の３イニングを三者凡退に抑えたが、六回に長谷川に左越えソロを被弾。２点目を奪われた。７回７安打２失点だった。「最低限ゲームをつくることはできましたが、先に点を取られてしまったことがもったいなかったと思います」とコメントした。

１点リードの延長十一回は５番手で島本が登板。２死後に連打でピンチを背負ったが、相手に得点を許さなかった。島本は阪神時代の２０１９年以来、７年ぶりのプロ２セーブ目を挙げた。