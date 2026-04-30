３０日、マレーシア・クアラルンプールで開かれた「習近平 国政運営を語る」第５巻英語版の読者フォーラムで行われた書籍の贈呈式。（クアラルンプール＝新華社記者／陳沢国）

【新華社ジャカルタ4月30日】マレーシアの首都クアラルンプールで30日、中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の演説や論文を収録した「習近平 国政運営を語る」第5巻英語版の読者フォーラムが開かれた。

出席者は、習近平主席の重要著作には東方の知恵を代表する発展経験と国家統治理念が盛り込まれていると指摘。特に、地政学的情勢が複雑に変化し、グローバルガバナンス体系が大きく変革する現在において、中国とマレーシアが同書の普及を通じて国政運営の経験交流を深めることは、両国の友好と相互信頼、互恵・ウィンウィンを深化させ、ハイレベルの戦略的中国・マレーシア運命共同体の構築を推進する上で重要な意義を持つとの認識を示した。

会場では中国側が外国の来賓に同書を贈呈した。出席した専門家らは、国家統治や中国・東南アジア諸国連合（ASEAN）地域協力、中国・マレーシア運命共同体などを巡り意見交換した。

読者フォーラムは中国国務院新聞（報道）弁公室、中国外文局、在マレーシア中国大使館が共催し、両国の出版、シンクタンク、メディアなどから約200人が参加した。