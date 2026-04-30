スバルの軽トラが進化

スバルは2026年3月26日、「サンバートラック」の新たな一部改良モデルを発表しました。

日常使いの安心感を高めた内容となっていますが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがスバル新型「軽トラ」です！ 画像で見る！（34枚）

サンバーは1961年に誕生し、名車「スバル360」の技術を応用した独自の設計で長年親しまれてきました。現在はダイハツ「ハイゼット トラック」のOEM供給を受けて販売されています。

現行モデルは2014年に登場した8代目で、2022年1月に大幅改良が行われ、新開発CVTや予防安全機能「スマートアシスト」が導入されました。2025年2月にも側面衝突規制への対応など、細かな年次改良が施されています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1780mm（ハイルーフ車は1885mm）、ホイールベース1900mmで、乗車定員は2名となっています。

エクステリアは軽トラックとしてトップクラスの防錆性能を確保しており、過酷な使用環境でも長く使える信頼性を備えています。

インテリアはインパネに多彩な収納スペースを配置し、足元空間も広く確保することで、作業時の快適性と実用性を両立しています。

パワートレインは実績のある660cc直列3気筒エンジンを搭載し、トランスミッションは5速MTとCVTを設定。軽トラックとして初めてFR用CVTを採用したことで、加速性能と静粛性を高めたスムーズな走りを実現しています。

駆動方式は2WD（後輪駆動）と4WDを選択できます。最高出力は46馬力で、CVT車のWLTCモード燃費は16.5km／L（MT車は15.6km／L）となっています。

予防安全面では、「スマートアシスト」を採用し、衝突回避支援ブレーキや誤発進抑制機能などで安全運転をサポートします。

今回の一部改良では、安全面と機能面の強化が中心となっています。スマートアシストの検知範囲が拡大され、前方の車両（二輪車や自転車を含む）や歩行者に加えて、「横断中の自転車」も認識できるようになりました。

さらに、交差点での安全性向上を目的に、「右折時に直進してくる対向車両」や、「右左折時に対向方向から横断してくる歩行者」を検知する機能を新たに追加。より幅広いシーンでドライバーをサポートできるようになっています。

また、一部グレードにはメーカー装着オプションとして、スマートフォン連携に対応した9インチディスプレイオーディオを設定し、利便性の向上も図られました。

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都内の販売店では、「業務用途で使われているお客さまが、変更点を確認されることはあります」との声が聞かれました。

別の地域の店舗でも「装備面の違いについて質問を受けることはあります」としており、日常的に使う車両だけに、仕様の違いを把握しておきたいというニーズがあるようです。

なお、新サンバー トラックの価格（税込）は109万4500円から162万8000円となっています。