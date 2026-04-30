気分が下がる”雨”を味方に10バーディ シード4年目の25歳・前田光史朗が『62』の単独首位発進
＜中日クラウンズ 初日◇30日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞ツアー未勝利の25歳、前田光史朗が10バーディ（2ボギー）を奪って「62」をマーク。8アンダー・単独首位に立った。今大会は3度目の出場で、一昨年38位、昨年が予選落ち。和合でのベストスコアは「68」だったが、一気に6打更新。苦手コースでツアーでの自己ベストとなるビッグスコアを叩き出した。
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「相性は良くないし、朝から雨だし、気分も下がっていたんですけど、諦めずやろうと思ってスタートしたらいきなり4連続バーディがきてゴルフの調子も良くなりました」インスタートの10番で100ヤードから30センチにつけると、11、12番は2.5メートル、13番では5メートルを沈めた。後半も4番からの3連続を含む5バーディ。「アイアンショットが良くて、いいラインについたのでパットも入りました」と快調にスコアを伸ばした。朝のテンションにはマイナスだった雨だが、プレー面ではプラス材料。「和合はグリーンが小さくて、硬くて止まらないというイメージだったんですけど、今日は雨でグリーンが軟らかくなって、ちょっと戻るぐらいだったんでやりやすかったです」。最後までアイアンショットが冴え渡った。予選ラウンドは日大ゴルフ部で同期だった古川龍之介と同組。「今週も火曜日にご飯に行ったぐらいプライベートでもよく一緒にいるので、ホール間はそういう時の雰囲気で話をしてリラックスしてプレーできました」一方でライバル心も覗かせる。プロ1年目の23年にシードを獲得した前田に対し、古川は昨年初めてシードを獲得。「同期の中で自分が最初にシードを取ったんで、初優勝も先にしなくちゃいけないと思っています」。６人がプロになった日大同期の中で先頭を走っている自負がある。今季はそんな初優勝とともに最終的には、今年からはじまったポイントランキングレースの年間王者を目標に掲げる。「同じACNさんと契約している（金子）駆大が昨年、初優勝から賞金王になって、そういうルートもあるんだと示してくれました。負けたくない気持ちもあります」。2歳年下の昨季の賞金王もライバルの一人だ。「明日も今日みたいなゴルフができれば最高ですけど、和合は調子次第で簡単に３オーバー、4オーバーになってしまう。高望みはせずにコツコツ頑張りたいですね」。単独首位でのスタートは昨年の「ダンロップフェニックス」に続いて2度目。前回は最終日にスコアを落として13位に終わったが、今回は最後までトップの座を守り抜くつもりだ。（文・田中宏治）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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