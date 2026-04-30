2026年5月のラッキーカラーは「イエロー／キャメル」！ 運を引き寄せるカラーコーディネート4選
2026年5月は、古い習慣を脱ぎ捨て、より軽やかで自由なスタイルを好む傾向が強まります。これまで温めてきたアイデアを形にしたり、新しいコミュニティーへ飛び込んだりするのに最適な時期です。おいしいものを食べたり、五感を満たしたりすることも開運のカギとなります。
そんな5月のラッキーカラーは、軽やかさと知性を表現する「イエロー」。変革の波の中でも、自分らしさを失わずに落ち着いて行動したいときは、安定感や品格を与える「キャメル」が力強い味方になってくれるでしょう。
今回は、イエロー／キャメルを取り入れた開運コーディネートをご紹介します！
この写真は、明るいイエロー×インディゴブルーのカラーコーディネート。明るいイエロー×シアー素材の相乗効果で、軽やかさと知的さを強化しています。存在感を放つエネルギーが活性化し、対人関係や仕事での印象アップに◎。
コミュニケーションや情報収集が円滑になり、商談や交渉ごとにも吉です。
ダークなデニムブルーは品格ある繁栄を引き寄せる色。安定・規律のエネルギーも加わり、浮ついたエネルギーをグラウンディングさせる効果があります。
かごバッグのラタン素材は現実的な豊かさを根付かせ、レザー部分のブルーはクリエイティブな引き寄せに働きます。
この写真は、明るいイエロー×ベージュのカラーコーディネート。明るいイエローのワイドシルエットシャツは、存在感を際立たせます。
コットン素材のハリ感は思考をクリアにしたり会話の流れをスムーズにしたりする働きがあり、きっちりとした織りの素材は知的で信頼される印象を強化します。
ベージュのサロペットスカートを合わせることで、下半身に安定感をプラス。金運・縁結び・日常の豊かさを足元からしっかりと根付かせます。
自然素材のかごバッグは、外からの良縁や豊かさを引き寄せる器のようなもの。ベージュのクロスストラップミュールは、現実的な目標の達成・日常運・行動力の安定に働き、向上心も後押しします。
この写真は、イエローのプリーツチェック柄スカートを主役に、ベージュ、ホワイト、ブラックを加えたカラーコーディネート。ボトムスにイエローを持ってくることで、日常の行動そのものに幸運を呼び込む配置になっています。
規則的なチェック柄は秩序と調和を、ナチュラルなシワ感は柔軟性と自由を同時に象徴します。
アウターをベージュにすることで、外から見た第一印象に落ち着き・品格・安心感が加わります。ベージュは親しみやすい豊かさを象徴する色。かっちりしすぎないゆとりのシルエットは、人を引き寄せる磁場を生み出します。
インナーのホワイトは、自分の核となるエネルギーを保ち、外からのノイズを遮断する守りの層に。サンダルとバッグにブラックを置くことで、現実的な成果をしっかり地に足をつけて実現する強固な基盤が生まれます。
この写真は、キャメル×ベージュ×ブラックのカラーコーディネート。キャメルはイエローの中でも、成熟したエネルギーを体現する色。ペプラムシルエットは、存在感を周囲に自然に発信する力が高まります。
通気性に優れた薄い織りは、コミュニケーション運・情報の流れ・軽やかな知性を後押しします。
ベージュのリネンイージーパンツは大地のエネルギーを担い、金運・日常の充足感・心地よい人間関係に◎。リネン素材は身体が持つ自然なエネルギーを増幅させ、ゆったりとしたシルエットは、長期的な安定と継続する豊かさを象徴します。
ブラックサンダルは、行動を現実に着地させる働きをします。淡色でまとめた柔らかいコーディネートの中にブラックのアクセントが一点あることで、夢想するだけでなく実際に動き出す・成果を現実のものにする引力が生まれます。
今回はイエロー／キャメルを主役にした4つのコーディネートをご紹介しました。イエロー×ブルーの補色は印象に残りやすく、アクティブな場面で真価を発揮。イエロー×ベージュの温暖色でまとめたコーディネートは、引き寄せ力に優れています。彩度を落としたキャメル×ベージュは、長期的・継続的な開運に◎。
皆さんもぜひ参考にしてみてくださいね！
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)
そんな5月のラッキーカラーは、軽やかさと知性を表現する「イエロー」。変革の波の中でも、自分らしさを失わずに落ち着いて行動したいときは、安定感や品格を与える「キャメル」が力強い味方になってくれるでしょう。
イエロー×ブルーの補色調和で人を引きつける
この写真は、明るいイエロー×インディゴブルーのカラーコーディネート。明るいイエロー×シアー素材の相乗効果で、軽やかさと知的さを強化しています。存在感を放つエネルギーが活性化し、対人関係や仕事での印象アップに◎。
コミュニケーションや情報収集が円滑になり、商談や交渉ごとにも吉です。
ダークなデニムブルーは品格ある繁栄を引き寄せる色。安定・規律のエネルギーも加わり、浮ついたエネルギーをグラウンディングさせる効果があります。
かごバッグのラタン素材は現実的な豊かさを根付かせ、レザー部分のブルーはクリエイティブな引き寄せに働きます。
イエロー×ベージュで温かく引きつける魅力を高める
この写真は、明るいイエロー×ベージュのカラーコーディネート。明るいイエローのワイドシルエットシャツは、存在感を際立たせます。
コットン素材のハリ感は思考をクリアにしたり会話の流れをスムーズにしたりする働きがあり、きっちりとした織りの素材は知的で信頼される印象を強化します。
ベージュのサロペットスカートを合わせることで、下半身に安定感をプラス。金運・縁結び・日常の豊かさを足元からしっかりと根付かせます。
自然素材のかごバッグは、外からの良縁や豊かさを引き寄せる器のようなもの。ベージュのクロスストラップミュールは、現実的な目標の達成・日常運・行動力の安定に働き、向上心も後押しします。
イエロー×ベージュで楽しみながら運を引き寄せる
この写真は、イエローのプリーツチェック柄スカートを主役に、ベージュ、ホワイト、ブラックを加えたカラーコーディネート。ボトムスにイエローを持ってくることで、日常の行動そのものに幸運を呼び込む配置になっています。
規則的なチェック柄は秩序と調和を、ナチュラルなシワ感は柔軟性と自由を同時に象徴します。
アウターをベージュにすることで、外から見た第一印象に落ち着き・品格・安心感が加わります。ベージュは親しみやすい豊かさを象徴する色。かっちりしすぎないゆとりのシルエットは、人を引き寄せる磁場を生み出します。
インナーのホワイトは、自分の核となるエネルギーを保ち、外からのノイズを遮断する守りの層に。サンダルとバッグにブラックを置くことで、現実的な成果をしっかり地に足をつけて実現する強固な基盤が生まれます。
キャメル×ベージュで穏やかな豊かさを引き寄せる
この写真は、キャメル×ベージュ×ブラックのカラーコーディネート。キャメルはイエローの中でも、成熟したエネルギーを体現する色。ペプラムシルエットは、存在感を周囲に自然に発信する力が高まります。
通気性に優れた薄い織りは、コミュニケーション運・情報の流れ・軽やかな知性を後押しします。
ベージュのリネンイージーパンツは大地のエネルギーを担い、金運・日常の充足感・心地よい人間関係に◎。リネン素材は身体が持つ自然なエネルギーを増幅させ、ゆったりとしたシルエットは、長期的な安定と継続する豊かさを象徴します。
ブラックサンダルは、行動を現実に着地させる働きをします。淡色でまとめた柔らかいコーディネートの中にブラックのアクセントが一点あることで、夢想するだけでなく実際に動き出す・成果を現実のものにする引力が生まれます。
今回はイエロー／キャメルを主役にした4つのコーディネートをご紹介しました。イエロー×ブルーの補色は印象に残りやすく、アクティブな場面で真価を発揮。イエロー×ベージュの温暖色でまとめたコーディネートは、引き寄せ力に優れています。彩度を落としたキャメル×ベージュは、長期的・継続的な開運に◎。
皆さんもぜひ参考にしてみてくださいね！
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)