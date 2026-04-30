3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
この記事では4月27日（月）の放送内容をお届けします。


Mrs. GREEN APPLE大森元貴



大森：さあ！ ということで、来週からは藤澤が先週も言っていましたけれども、ミセスLOCKS!を1人で担当するということで。

藤澤：そうです！

大森：今週のこの放送が僕と若井はひとまず最後ということで。

若井：そうですね！

大森：爪痕、残していきましょう！

若井：もう傷跡、残していきましょう！

大森：へこんでるやん！

若井・藤澤：（笑）。

大森：最近は、アルバムが秋にリリースされますから！ それのリハーサルだったりとか、レコーディングが始まっていますね！

若井：そうですね！

大森：で、「テレビ×ミセス」の収録をしたりとか。

藤澤：そうですね！

大森：で、誕生日前配送予定の、えーっと……1次先着……（小声で早口になる）。

藤澤：おー！ ちょいちょいちょいちょい！

大森：ということで！

藤澤：すごいちっちゃい声で流し読みしたね！

大森：（小声で早く読みながら）誕生日前配送予定の一次先着、「RYOCHAN San-San GOODS 2026」販売開始発表しました……。



藤澤：何なん！ そのテンション！ ちゃんと……藤澤の！ お誕生日グッズ！（子どもに話しかけるような高い声で）みんな見てくれたかな〜？

若井：きたきたきた！

藤澤：（子どもに話しかけるような高い声で）カラフルで〜！

大森：りょうちゃーん！

若井：これ、名前、なに〜？

藤澤：（子どもに話しかけるような高い声で）お誕生日グッズの名前は、「RYOCHAN San-San GOODS 2026」です〜！ みんな、見てくれたかな〜？ 動物さんとかのイラストを……！（と言いながら、2本のペンを両手で持つ）。


両手でペンを持つ藤澤涼架



大森：ペンをこうやってやるのやめて（笑）。これ撮ってください！ ペンをこうするのやめて！

若井：なんだそれ〜！ なんでペンそうやってしているの〜？

大森：パペットなのかな？ それが。何かな？

若井：コントロールしているの？ 操縦!?

藤澤：（2本のペンを両手で持ちながら）みんな〜〜〜！

大森：「みんな〜！」っていうのやめて（笑）。全然意味わかんないから！ りょうちゃんの誕生日グッズね！

藤澤：本当に可愛いからね！ ぜひチェックしてください！


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE大森元貴、藤澤涼架、若井滉斗



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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624