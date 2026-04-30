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ポートが足りねえ…、ポートが足りねえ…。

持ち歩くものの多くがUSB充電となった現代社会。ふらっと街を歩くだけでも、あちこちからポート不足にすすり泣く声が聞こえてきます。

これはきっと、そんなポートを求めて這いずり回る僕らの涙から生まれた妖怪。

UGREEN 45W 急速充電器 GaN (4USB-C+1USB-A) 2,985円 Amazonで見る PR PR

UGREENから生み出された、45Wにボディに5ポートを詰め込んだバケモノです。

しかも今ならセールで2,985円。ビジュは妖怪だけど、多ポート充電器としては破格の値段だぁ…。

見た目はバケモノ、しかし利便性もオバケ

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ずらりと並んだC、C、C、C、そしてA。ビジュアルがもうダメという人も居ると思います。

僕自身、このUSB-Cポートがずらりと並んだ姿（しかも奇数というのがちょっと怖い）は、どことなく妖怪「百目」みたいだなぁ…って。ちょっとした恐怖を感じたのは事実。

でも、単ポート45WならMacBook Air／MacBook Neoなど省エネPCの充電はクリアできますし、普段持ち歩くガジェットたちも同時に充電できて（45Wが分散されますが）、充電の効率と持ち物の効率化という面でみると、ひとつの正解でもある気がしてなりません。

こうして、45W5ポート充電器のおかげで、びじねすぱぁそんが、ポート不足に涙を流すこともなくなったそうな。その後、毎日の充電ライフを助けてくれる「良い妖怪」として、ガジェット百物語で語り継がれることになったとさ。

とっぴんぱらりのぷぅ。

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