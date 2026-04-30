’20年のデビュー以降、爆発的ヒット曲を連発しつつも、“顔出し”をせずに活動を続けて来た歌手のAdo（23）。4月27日に放送された音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）では、そんなAdoの顔出しが一部解禁され、大きな話題を呼んでいる。

Adoは番組で、今年2月発売の自伝的小説をベースに作詞・作曲された新曲『ビバリウム』など3曲を披露。従来のテレビ出演時と同様、シルエットのみを見せる演出だったが、同曲のパフォーマンス途中でカメラがAdoの顔に急接近し、一瞬、青色のカラーコンタクトが入ったAdoの「瞳」が画面いっぱいに映し出されたのだ。

「同曲のMVは2月にAdoさんのYouTubeチャンネルで公開されており、MVの中では、目元のアップや横顔といった一部の“顔出し”を披露。一部とはいえ、デビュー以来、素顔が明らかになるのはこれが初めてのことです。さらに、それをテレビでも行うという思い切った演出にSNSやネットニュースは大いに盛り上がっていました」（WEBメディア記者、以下同）

今後、Adoの“すべて”が明らかになる日はくるのであろうか。SNSではそんな期待にも似た声が上がっているが、同じく顔出しをせずに活動するアーティストといえば、現役女子高生シンガーソングライターの「tuki.」（17）だ。’23年リリースの初シングル『晩餐歌』で大ブレイクを果し、’24年末の『第75回NHK紅白歌合戦』に初出場した実力派でもある。

Adoの『CDTV』出演から数時間後、tuki.はXを更新。《ちなみに私は1mmも顔出ししたくありません（泣き顔の絵文字）》と綴ったのだが……。

「デビュー以降、いまだ一切の顔出しを披露していないtuki.さんですが、これまで彼女はSNSで顔から下を映した動画などを投稿してきました。これだけでも彼女のスタイルなどが丸わかりなのですが、さらに、昨年1月に渋谷の商業施設で撮影した自身の後ろ姿をインスタグラムにアップしたところ、有名暴露系配信者のコレコレさんがXで“撮影したところを盗撮したであろう画像が届いた”と報告するなど、本格的な“身バレ”危機を迎えたことも。また、今年4月にもtuki.さんはXで《人生で初めてサインをもとめられました。顔バレしました》と告白しています。最近の彼女に寄せられるのは身バレの心配に加えて、“本当は顔を出したいんだろうな”“早く顔を出させてあげて”という声も少なくありません」

さらに、tuki.は4月初旬に新曲『零-zero-』の配信をスタートしているが、27日に公開された曲のMVは、まさに彼女の顔出しがテーマになっているというのだ。

「MVは、どうしても顔出しで出演したいと熱望するtuki.さんを、マネージャー役の男性が必死になって阻止するという構成。スタジオで制服を着たtuki.さんのMV撮影が行われるのですが、様々な手法でtuki.さんの顔は最後まで絶対に映らないようになっているんです。なお、tuki.さんはXで《ちなみに私は1mmも顔出ししたくありません》と投稿していましたが、これはMVのやり取りを指しています。いっぽう、PV公開に際しては《みんな大好き承認欲求全開のMVだから絶対見てね》とも呼びかけている。tuki.さんがこれまで投稿してきた身バレギリギリのコンテンツをめぐっては、“承認欲求の塊”といった冷笑的な反応が多くありましたが、もはや本人がそれを認めたかたちです。MVの通り、あとは周りが顔出しを許すか否かの問題で、本人的には“いつでもオーケー”なのかもしれません」

今回のAdoの顔出しを受けて、Xではやはりtuki.の今後にも注目が集まり、ユーザーからはこんな声が上がっていた。

《まじAdoとtukiどっちが先に顔出し（ほぼしてるけどもっと全面的に）するかずっと考えてる》

《Adoとtuki.どっちが先に完全顔出しするかチキンレースみたいになってきた》

《adoもtukiも顔出しきそうですごいな》