「プリマヴィスタ」の化粧下地に“ピンクのポケモン”が大集結！ コラボパッケージの洗顔料も展開へ
花王のベースメイクブランド「プリマヴィスタ」は、5月9日（土）から、『ポケットモンスター』とコラボレーションしたスペシャルパッケージ商品を、全国のドラッグストアやECサイトなどで順次発売する。
【写真】キュートなニンフィアも登場！ 第2弾は「プレメイクアップ ジェルウォッシュ」
■化粧下地は全4種類
今回ピンクのポケモンが大集結し展開されるスペシャルパッケージは、第1弾の化粧下地「スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX」と、第2弾の洗顔料「プレメイクアップ ジェルウォッシュ」。
5月9日（土）から販売される「スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX」には、ミュウを描いたベージュをはじめ、プリンのラベンダー、ピッピのフレッシュグリーン、ヤドンのクリアブルーの全4種類がそろう。
いずれも、毛穴を感じない素肌質感美が“心地よく”続く「プリマヴィスタ」独自開発“オールデイプロテクト処方”を採用。カラーは“色むら補整”や“くすみ飛ばし”など効果が異なり、悩みに合わせて選ぶことができる。
また、ニンフィアのキュートなイラストをあしらった「プレメイクアップ ジェルウォッシュ」が、7月11日（土）より登場。泡立て不要なジェルタイプの洗顔料で、肌をつるんと洗い上げベースメイクのノリとモチを高めるという。
【写真】キュートなニンフィアも登場！ 第2弾は「プレメイクアップ ジェルウォッシュ」
■化粧下地は全4種類
今回ピンクのポケモンが大集結し展開されるスペシャルパッケージは、第1弾の化粧下地「スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX」と、第2弾の洗顔料「プレメイクアップ ジェルウォッシュ」。
いずれも、毛穴を感じない素肌質感美が“心地よく”続く「プリマヴィスタ」独自開発“オールデイプロテクト処方”を採用。カラーは“色むら補整”や“くすみ飛ばし”など効果が異なり、悩みに合わせて選ぶことができる。
また、ニンフィアのキュートなイラストをあしらった「プレメイクアップ ジェルウォッシュ」が、7月11日（土）より登場。泡立て不要なジェルタイプの洗顔料で、肌をつるんと洗い上げベースメイクのノリとモチを高めるという。