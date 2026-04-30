「プリマヴィスタ スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX」（各3080円）　※価格は税込み

写真拡大

　花王のベースメイクブランド「プリマヴィスタ」は、5月9日（土）から、『ポケットモンスター』とコラボレーションしたスペシャルパッケージ商品を、全国のドラッグストアやECサイトなどで順次発売する。

【写真】キュートなニンフィアも登場！　第2弾は「プレメイクアップ ジェルウォッシュ」

■化粧下地は全4種類

　今回ピンクのポケモンが大集結し展開されるスペシャルパッケージは、第1弾の化粧下地「スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX」と、第2弾の洗顔料「プレメイクアップ ジェルウォッシュ」。

　5月9日（土）から販売される「スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX」には、ミュウを描いたベージュをはじめ、プリンのラベンダー、ピッピのフレッシュグリーン、ヤドンのクリアブルーの全4種類がそろう。

　いずれも、毛穴を感じない素肌質感美が“心地よく”続く「プリマヴィスタ」独自開発“オールデイプロテクト処方”を採用。カラーは“色むら補整”や“くすみ飛ばし”など効果が異なり、悩みに合わせて選ぶことができる。

　また、ニンフィアのキュートなイラストをあしらった「プレメイクアップ ジェルウォッシュ」が、7月11日（土）より登場。泡立て不要なジェルタイプの洗顔料で、肌をつるんと洗い上げベースメイクのノリとモチを高めるという。