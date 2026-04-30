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実業家のマイキー佐野氏が予測！『AIは儲かるのか崩壊するのか。今起きている異常な投資競争から目が離せません』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

実業家のマイキー佐野氏が自身のYouTubeチャンネルで公開した動画では、S&Pグローバル・レーティングによるソフトバンクの格付け引き下げを起点に、同社の財務戦略と投資哲学の核心が鋭く解剖されている。



一般的には「負債が巨大すぎて経営が不安定」と映りがちなソフトバンクだが、佐野氏は「戦略としては極めて面白い」と指摘する。純資産価値（NAV）が約30兆円超に達する一方、有利子負債は約16兆円。この数字だけを見れば危うく見えるが、佐野氏が問題の本質として提示するのは、指標の「読み方」そのものだ。



ソフトバンクが最重視するのはNAV（純資産価値）であり、保有株式の価値から負債を差し引いたものを株主価値と位置付けている。日本の投資家が売上高や営業利益、フリーキャッシュフローを重視する傾向があるのとは対照的だ。同社は通信事業からAI投資主体の企業へと転換を続け、ビジョンファンドを通じたAI領域のサプライチェーン確保を着実に進めている。



S&Pが評価を引き下げた背景には、非上場株がポートフォリオの約40%を占めるまでに拡大し、流動性が低下している点がある。緊急時に資産を現金化する能力が低下しているという判断だ。佐野氏はこのリスクを認めつつ、ソフトバンクが持つ「キャピタルサイクル」の精緻さを丁寧に解説する。成熟した資産を売却し、その資金をAI関連分野へ再投資するという循環構造、そして保有資産価値が4分の1になっても耐えられるシミュレーション、さらに2年分の債務を賄う現金を常時保持する備えが組み合わさっている。



また、個人向け社債市場における独自の資金調達力にも言及する。日本の個人向け社債市場において、ソフトバンクは圧倒的な存在感を持つ。この仕組みが、機動的な資金供給を可能にしている一因でもある。格付け引き下げが個人投資家の判断基準に直接影響しうるという点は、同社にとって看過できないリスクとして佐野氏は位置付けている。



動画の終盤で佐野氏が提起するのは、日本社会に根強い「借金なし美徳」論への疑問だ。「資本を動かさないことは、成長機会を逃すことだ」と語り、有利子負債を単なる借金ではなく「成長の燃料」として捉えるソフトバンクの姿勢に、日本企業全体へのファイナンス文化変革の可能性を見出す。