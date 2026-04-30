中国のデータ資源、規模の拡大から価値の放出へと飛躍

国家データ局が4月29日、第9回デジタル中国建設サミットで発表した「全国データ資源調査報告（2025年）」によると、中国におけるデータ要素の市場化・価値化のプロセスは著しく加速し、データ資源供給システムやデータ流通システム、データ開発利用システムが連携して進化し、データ資源の規模の拡大からデータ要素の価値の放出へと飛躍していることが明らかになりました。

紹介によると、中国の2025年の年間データ生産総量は、前年比27．28％増の52．26ゼタバイトと世界全体の約27．44％を占め、データストレージ総量は2．53ゼタバイトに達したとのことです。国境を越えた流通量は140エクサバイトを超え、企業のデータ流通量は約2000エクサバイトに達し、企業のデータ購入費用は前年比22％以上の増加を示しました。

また2025年には、人工知能（AI）用の推論データ量が初めて訓練データ量を超え、高品質データセットの総量は11万件以上となり、高品質データセットのデータ量は908ペタバイトを超えました。年間のトークン呼び出し量は約2京1100兆件、共有申請されたデータセット数は前年比約30％増で、公共データの開放データ量は同31．71％増、ライセンス運営データ量は同53．96％増となりました。（提供/CGTN Japanese）