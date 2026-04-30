今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題の新商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は４月30日現在

【写真】カラバリはこちら。どれにするか迷う…

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春におすすめのカーディガン

今回、ご紹介したいのはズバリユニクロの「ポインテールカーディガン」です。

毎シーズン、多種多彩なトップスが販売されるユニクロ。なかでも使い勝手のよさと高品質の両立で話題の商品がこのカーディガンなんです。

さっそく「ポインテールカーディガン」について、ユニクロのホームページの商品紹介を見てみます。すると…

＜繊細なステッチ柄でヴィンテージな雰囲気。通気性がよく、とてもやわらかく、控えめな表面感＞

＜繊細なボタンディテール＞

＜やわらかくロマンティック。スリップドレスに重ねても、デニムにもよく合う＞

といった紹介が。

レビューに集まった声

続いてユニクロ公式オンラインストアに寄せられた口コミを調べてみます。すると…。



写真：ユニクロ公式ホームページより

「肌触りよくもたつきもなく、ちょうど良いサイズ感。これからの季節に活躍するアイテムです」

「先に赤を購入し可愛く気に入ったので白も購入しました」

「生地もちょうどよくて着やすいですね。値段も下がってたのでもう１着買い足しました」

「たかがガーデンですが、このお値段で何にでも合い可愛いのはさすがユニクロさんです笑」

「色落ちに震えながら初回のお洗濯をしましたが、全然問題なさそうでした」

「とても楽に過ごせるのに、きれいに見えるので、うれしい」

「50代でもなかなかよかった。若返ります」

「一日の気温の変化に心強い一枚。脱いだ時もコンパクトにたため、重宝しています」

などなど。こちらもまさに絶賛の嵐のようです。

現在値下げ中

とにかく購入した方から賞賛の声多数。

そのユニクロの「ポインテールカーディガン」は４月30日現在1290円にて販売されています。この手のカーディガンが活躍する季節の”春”にこれは絶対に見逃せない…。

カラーは＜クリーム＞＜ホワイト＞＜ブラック＞＜レッド＞＜ブルー＞、サイズはXSから３XLまでの７種（オンライン限定を含む）。

春にしっかり活躍してくれそうなユニクロのポインテールカーディガン。ぜひワードローブに取り入れてみてくださいね。

＜出典・写真＞

・ユニクロ公式オンラインストアおよび公式インスタグラムより