国防部、軍歌のデジタル配信を開始 第1弾53曲 国防への理解促進図る／台湾
（台北中央社）国防部（国防省）は29日、軍歌のデジタル配信を開始したと発表した。第1弾として53曲の配信を音楽配信サービス各社でスタートさせた。デジタル時代に合わせ、若者の音楽聴取習慣に寄り添うことで、国防への理解の深化を促す狙いがある。
配信が始まったのは、国軍の名曲セレクションと国防部政治作戦局が実施する文化賞「国軍文芸金像奨」で直近6年に「士気を高める歌」の部で受賞した作品。Spotify、KKBOX、Amazon、Apple Music、YouTube Music、LINE MUSICで今月初旬から配信されている。
国防部によれば、通信アプリ「LINE」の着信音や呼出音を配信する「LINE MUSIC」では、軍歌の名曲セレクション「陸軍軍歌」が「週間トレンド新曲」で2位に、「トレンド華語曲」で6位に入った。
国防部は、音楽配信プラットフォームの拡散力によって、軍人の創作の才能を示すだけでなく、軍民の文化交流をさらに深めることができるとし、音楽を通じて人々に国防への理解や支持を深めてもらいたいと期待を寄せている。
（游凱翔／編集：名切千絵）
配信が始まったのは、国軍の名曲セレクションと国防部政治作戦局が実施する文化賞「国軍文芸金像奨」で直近6年に「士気を高める歌」の部で受賞した作品。Spotify、KKBOX、Amazon、Apple Music、YouTube Music、LINE MUSICで今月初旬から配信されている。
国防部は、音楽配信プラットフォームの拡散力によって、軍人の創作の才能を示すだけでなく、軍民の文化交流をさらに深めることができるとし、音楽を通じて人々に国防への理解や支持を深めてもらいたいと期待を寄せている。
（游凱翔／編集：名切千絵）