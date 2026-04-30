本格的に暑くなる前にGET推奨！【3COINS新作】つけるだけで快適♡「ひんやりアイテム」

気温が高くなってくると、気になるのが熱中症のリスクや日焼けによる肌へのダメージ。そこで取り入れたいのが、お出かけを快適にしてくれそうな「ひんやりアイテム」です。特にチェックしたいのが、【3COINS（スリーコインズ）】のラインナップ。簡単に対策できるアイテムが、お手頃価格で手に入ります。今回はその中から、持ち運びしやすくレジャーから通勤まで幅広く頼れるアイテムをピックアップしました。暑さが本格化する前に、早めのチェックがおすすめです！

水で膨らむひんやりスカーフ

【3COINS】「冷感ストール」\550（税込）

吸水ポリマー入りで、水に濡らすと膨らむ冷感ストール。首元に巻くだけで、手軽に濡れタオルのような涼しさをプラスできるのが魅力です。使わない時はコンパクトに持ち運べるから、外出先でも取り入れやすいのが◎ 自宅で洗えて繰り返し使える、エコな点も嬉しいポイントです。

吸熱冷感が嬉しいアームカバー

【3COINS】「UV吸熱冷感抗菌防臭アームカバー」\330（税込）

腕の日焼けが気になるシーンに、サッと取りつけてUV対策ができるアームカバー。吸熱冷感素材を使用しているので、暑い日でも快適に使えそうです。抗菌防臭機能も備えていながら、ワンコイン以下で手に入るコスパの高さも魅力的。シンプルな見た目だから、カジュアルなお出かけはもちろん通勤スタイルにもなじみやすいアイテムです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。