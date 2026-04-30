３０日に放送されたテレビ朝日系「徹子の部屋」では、アーティストのちゃんみなが出演。ド派手なライブパフォーマンスの映像に黒柳徹子も感嘆の声を上げた。

ド派手衣装のイメージがあるちゃんみなだが、この日は一転、上品な和装姿。桜柄の淡いピンクの着物に黒柳も「素敵！」と大喜びだ。

ちゃんみなは、黒柳にあいさつに行った時に「ハレンチ」を歌っていたことに感激。「衝撃を受けた。作曲して良かった」と言うと、黒柳は「歌いますよ。ダダダダダ〜」と「ハレンチ」を歌い、ちゃんみなも思わず拍手だ。

番組ではちゃんみなのコンサート映像も放送。衣装チェンジや宙づりでの歌唱に黒柳は「うわ、脱いだ」「命がけね」など素直に反応。ちゃんみなは、固定観念に縛られないことにこだわっているといい「（この日のような）和装をさせてもらうこともあれば、ちょっと派手なことをしたり」と説明。

すると黒柳は「裸とかね」と言いだし、ちゃんみなは「裸はまださすがに」と爆笑。黒柳は「裸みたいな？」と言い直し、ちゃんみなは「ちゃんと隠れております」と笑ってコメントした。

そして「振り幅が自分の中でも楽しいので、振り幅ができるように、自己管理や自分の見え方、自分でも楽しみながらやらないと意味がないので」と話していた。