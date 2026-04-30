日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。



65332.91 ボリンジャー:＋3σ(25日)

63354.66 ボリンジャー:＋3σ(26週)

63199.30 ボリンジャー:＋3σ(13週)

62383.12 ボリンジャー:＋2σ(25日)

60865.74 ボリンジャー:＋2σ(13週)

60122.16 ボリンジャー:＋2σ(26週)

59697.00 6日移動平均線

59689.93 均衡表転換線(日足)

59433.33 ボリンジャー:＋1σ(25日)



59284.92 ★日経平均株価30日終値



58532.19 ボリンジャー:＋1σ(13週)

56889.66 ボリンジャー:＋1σ(26週)

56483.54 25日移動平均線

56198.64 13週移動平均線

55731.43 均衡表基準線(日足)

55731.43 均衡表転換線(週足)

55374.91 75日移動平均線

55010.60 均衡表雲下限(日足)

54569.63 均衡表基準線(週足)

53987.34 均衡表雲上限(日足)

53865.08 ボリンジャー:-1σ(13週)

53657.16 26週移動平均線

53533.75 ボリンジャー:-1σ(25日)

51531.53 ボリンジャー:-2σ(13週)

50583.96 ボリンジャー:-2σ(25日)

50424.66 ボリンジャー:-1σ(26週)

49641.13 200日移動平均線

49197.98 ボリンジャー:-3σ(13週)

47634.17 ボリンジャー:-3σ(25日)

47192.16 ボリンジャー:-2σ(26週)

46368.29 均衡表雲上限(週足)

43959.66 ボリンジャー:-3σ(26週)

41714.81 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 61.79(前日80.24)

ST.Slow(9日) 75.37(前日83.90)



ST.Fast(13週) 89.18(前日91.37)

ST.Slow(13週) 79.34(前日80.07)



［2026年4月30日］



株探ニュース