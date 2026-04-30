　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

65332.91　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
63354.66　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
63199.30　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
62383.12　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
60865.74　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
60122.16　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
59697.00　　6日移動平均線
59689.93　　均衡表転換線(日足)
59433.33　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

59284.92　　★日経平均株価30日終値

58532.19　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
56889.66　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
56483.54　　25日移動平均線
56198.64　　13週移動平均線
55731.43　　均衡表基準線(日足)
55731.43　　均衡表転換線(週足)
55374.91　　75日移動平均線
55010.60　　均衡表雲下限(日足)
54569.63　　均衡表基準線(週足)
53987.34　　均衡表雲上限(日足)
53865.08　　ボリンジャー:-1σ(13週)
53657.16　　26週移動平均線
53533.75　　ボリンジャー:-1σ(25日)
51531.53　　ボリンジャー:-2σ(13週)
50583.96　　ボリンジャー:-2σ(25日)
50424.66　　ボリンジャー:-1σ(26週)
49641.13　　200日移動平均線
49197.98　　ボリンジャー:-3σ(13週)
47634.17　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47192.16　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46368.29　　均衡表雲上限(週足)
43959.66　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　61.79(前日80.24)
ST.Slow(9日)　　75.37(前日83.90)

ST.Fast(13週)　 89.18(前日91.37)
ST.Slow(13週)　 79.34(前日80.07)

［2026年4月30日］

株探ニュース