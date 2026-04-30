東京ディズニーリゾートでは、2026年6月11日（木）から9月14日（月）までの期間、「Hello Hello SUMMER」のフードスーベニアが登場します。

今回は、夏らしいデザインが魅力の「スーベニアランチケース」を紹介します☆

東京ディズニーリゾート「Hello Hello SUMMER」スーベニアランチケース

価格：対象のセットにプラス1,400円

販売期間：2026年6月11日（木）〜2026年9月14日（月）

販売店舗：

【東京ディズニーランド】

・キャンプ・ウッドチャック・キッチン

対象メニュー：シェフのおすすめセット、おにぎりサンドセット、スモークターキーレッグセット

・キャプテンフックス・ギャレー

対象メニュー：おすすめピザセット、シーフードピザセット、ベーコンとパイナップルのピザセット

・トゥモローランド・テラス

対象メニュー：おすすめバーガーセット、BLTチーズバーガーセット、フライドチキンバーガーセット

※対象のメニュー1つにスーベニアを1つ付けることができます。

※スーベニアを付けたメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

※スーベニア単品で購入することはできません。

東京ディズニーリゾートに、「Hello Hello SUMMER」のフードスーベニアが登場します。

さわやかなブルーとホワイトのボーダー柄に、イエローの持ち手が映えるスーベニアランチケース。

前ポケットには、大きなパイナップルからちょこんと顔を出してかぶりつく「チップ」と「デール」のアートがデザインされているのがポイントです。

裏面には、サングラスをかけた「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」が、海辺でカラフルなひんやりドリンクを仲良く楽しむ様子が描かれています。

夏のお出かけやピクニックに持っていきたくなる、便利でかわいいアイテムです。

夏を満喫するキャラクターたちのデザインが魅力！

東京ディズニーリゾート「Hello Hello SUMMER」スーベニアランチケースの紹介でした☆

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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