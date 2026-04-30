仏RFIの中国語版サイトは30日、中国の北京がドローン（無人機）の飛行と販売を禁止するこれまでで最も厳しい新たな規制を導入すると報じた。

記事によると、北京市は5月1日から市全域をドローンの管制空域に指定し、屋外で飛行させる場合は申請を義務づけることを3月27日に決定した。さらに、ドローンの違法な製造や組み立て、改造、システムへのハッキング、市内の団体や個人へのドローンおよび主要部品の販売や貸与、ドローンや重要部品の市内への輸送や持ち込みも禁止する。

民生用ドローン大手のDJIは29日午後4時をもって市内全店舗でのドローンの販売を停止した。5月1日以降、オンラインで同社製ドローンを購入する場合、配送先を市外の場所に指定する必要があり、市内への配送を希望する注文については受け付けないという。

違反者には罰金が科せられ、機体を没収される。違法に販売する個人または団体も処罰される。例外として、テロ対策や治安維持、スポーツイベントなどで必要な場合は、公安当局などによる安全評価を経た上で購入や輸送、保管が許可される。

中国では改正された治安管理処罰法が1月1日に施行され、ドローンの無許可飛行が同法による処罰対象に正式に組み込まれ、拘留などの罰則が強化された。（翻訳・編集/柳川）