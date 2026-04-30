黒柳徹子「いけないっ！」『徹子の部屋』エンディング間際で声上げる ちゃんみながカメラに向けて投げキッス中…
テレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1:00）が30日放送され、黒柳徹子がエンディング間際で「いけないっ！」と声を上げた。
【写真】ちゃんみな、夫・ASH ISLANDが“バックハグ”夫婦ショット
この日のゲストは、華やかな和装で登場したラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみな。2022年に、徹子と仕事をともにしたというちゃんみなは、当時、食事の約束をしていたエピソードなどを披露。わきあいあいとトークを繰り広げた。
一連のトークを終え、おなじみのエンディングテーマが流れる中、徹子は突然「いけないっ！」と声を上げた。ちゃんみながカメラに向けて投げキスをしている最中に、徹子は「お食事…」と約束を思い出したように話し、ちゃんみなも「あぁ、そうお食事」と答え、そのまま番組は終了した。
【写真】ちゃんみな、夫・ASH ISLANDが“バックハグ”夫婦ショット
この日のゲストは、華やかな和装で登場したラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみな。2022年に、徹子と仕事をともにしたというちゃんみなは、当時、食事の約束をしていたエピソードなどを披露。わきあいあいとトークを繰り広げた。
一連のトークを終え、おなじみのエンディングテーマが流れる中、徹子は突然「いけないっ！」と声を上げた。ちゃんみながカメラに向けて投げキスをしている最中に、徹子は「お食事…」と約束を思い出したように話し、ちゃんみなも「あぁ、そうお食事」と答え、そのまま番組は終了した。