大雨や強風が見込まれるとして、JR東日本は5月1日、2日の運行見通しを発表しました。



県内に関係するところでは、今のところ特急いなほと花輪線に運休や遅れがでる可能性があります。



隣県の路線でも広く影響がでる可能性があり、1日、2日に列車での移動を予定している方は、注意が必要です。



【5月1日】

特急いなほ

強風が見込まれるため運休や遅れの可能性



羽越線 新津－村上

強風が見込まれるため夕方ごろまで運休や遅れの可能性





羽越線 鶴岡－酒田強風が見込まれるため夕方ごろまで運休や遅れの可能性釜石線大雨が見込まれるため17時ごろから最終列車に運休や遅れの可能性山田線大雨が見込まれるため18時ごろから最終列車に運休や遅れの可能性【5月2日】花輪線強風が見込まれるため終日運休や遅れの可能性東北線 盛岡ー一ノ関強風が見込まれるため終日運休や遅れの可能性北上線強風が見込まれるため終日運休や遅れの可能性釜石線強風が見込まれるため終日運休や遅れの可能性山田線強風が見込まれるため終日運休や遅れの可能性八戸線強風が見込まれるため終日運休や遅れの可能性磐越西線 喜多方－新津強風が見込まれるため夕方ごろまで運休や遅れの可能性天候の状況によっては見通しが変更になる可能性があります。今後の気象情報や最新の運行情報をご確認ください。なお、多くの路線ではバスなどでの代行輸送は行われません。