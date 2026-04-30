『DIABOLIK LOVERS』15周年記念オーケストラコンサート開催決定！

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2011年にRejetよりリリースされたシチュエーションCDを皮切りに展開する人気コンテンツ『DIABOLIK LOVERS』の15周年を記念したオーケストラコンサートが、2026年6月6日（土）に立川ステージガーデンにて開催される。

本公演は、シリーズ15周年と、同作を手掛けるRejetの18周年を記念し、『DIABOLIK LOVERS』の世界観をフルオーケストラの生演奏で体感できる特別なコンサート。

作品を彩ってきた楽曲の数々を、重厚かつ繊細なサウンドで再構築し、来場者を“ダークで魅惑的な物語”へと誘う。

当日は、《管弦楽》Japan Pops Orchestraによる演奏に加え、ゲストMCとして逆巻シュウ役の鳥海浩輔氏、無神ユーマ役の鈴木達央氏が出演予定。音楽とともに作品の魅力をより深く味わえる構成となっている。

また、本公演のために特別にアレンジされた楽曲や演出も予定しており、ファンのみならず音楽ファンにもお楽しみいただける内容となっている。

●イベント情報

DIABOLIK LOVERS 15th Anniversary Orchestra Concert

2026年6月6日（土）

昼公演：14:00開演（13:00開場）

夜公演：19:00開演（18:00開場）

会場：立川ステージガーデン（東京都立川市緑町3-3 N1）

MC：鳥海 浩輔（逆巻シュウ役）

鈴木 達央（無神ユーマ役）

管弦楽：Japan Pops Orchestra （タクティカートオーケストラ）

チケット（全席指定）

S席：15,000円

A席：9,900円

チケット販売スケジュール

１.イープラス独占先行（抽選）

※クレジットカード決済のみ

受付期間：2026年4月25日（土）10:00 〜 5月3日（日）23:59

抽選結果発表：5月7日(木)15:00

入金期限：クレジットカード即時（クレジットカード会社の仕様で結果発表前に決済が行われる場合もございます。あらかじめご了承ください。）

取り扱い：イープラス

https://eplus.jp/rejet/

２.一般販売（先着）

座席選択あり受付期間：2026年5月10日(日)10:00〜

取り扱い：

イープラス

https://eplus.jp/rejet/

ぴあ

https://w.pia.jp/t/rejet/ （Pコード：326-747）

ローソンチケット

https://l-tike.com/rejet/（Lコード：32173）

（※ローチケのみ、5月10日 正午より座席選択可）

主催・制作

主催：Rejet

制作：タクティカート／サンライズプロモーション

お問い合わせ

サンライズプロモーション東京

TEL：0570-00-3337（平日12:00〜15:00）

＜「DIABOLIK LOVERS」とは＞

『DIABOLIK LOVERS』は2011年にRejetよりリリースされたシチュエーションCD展開開始を皮切りに、2012年には女性向け恋愛ADVが発売。その後もアニメ化や舞台化など多彩な展開を見せ、多くのファンを獲得している人気シリーズです。

(C)Rejet / IDEA FACTORY

関連リンク

DIABOLIK LOVERS 公式サイト

https://dialover.net/