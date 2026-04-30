会見前に異例のアナウンス

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が30日、都内のホテルで会見を行った。両者は5月2日に東京ドームで対戦する。戦績は33歳の井上が32勝（27KO）、28歳の中谷が32勝（24KO）。興行は映像配信プラットフォーム「Lemino プレミアム」がPPV（ペイパービュー）で生配信される。会見前には異例のアナウンスが実施された。

会見に先立ち、司会者から今回の配信についての説明が行われた。その中で、強く訴えたのは配信の著作権について。

すでに井上、中谷ら選手・トレーナーらが着席した壇上。司会者から「本記者会見、本公演の日本国内における映像著作権はすべてLeminoが独占的に保有しています。昨今、悪質な無断アップロード、違法性を認識した上でのダウンロードといった行為が散見されますが、これらの行為はスポーツエンタテイメント業界の根幹を揺るがす明白な違法行為となります」とのアナウンスがされた。

その上で「こうした不正行為に対して、法的措置を視野に入れた対応を講じてまいります」と断言。「本試合を国内においてご視聴いただけるのはLeminoのみです。ファンの皆さまにおかれましてはLeminoでのご視聴、ご支援を賜りますよう、切にお願い申し上げます」と呼びかけた。さらに会見が終わりフォトセッションのタイミングでも改めて同様のアナウンスを実施。繰り返して訴えた。

また、Leminoの公式サイトでも「警告！」という文字とともに「本コンテンツの無断配信・転載等は著作権侵害に該当します」「※違法行為を発見した場合、著作権侵害による法的措置を取らせていただく場合がございます」と注意喚起バナーが掲載されている。

すでに現地観戦のチケットは完売している。「Lemino プレミアム」のPPV価格は、事前販売は6050円、当日販売は7150円。「ドコモMAX」「ドコモ ポイ活MAX」契約者はPPVチケット購入は不要。近年のボクシング界は有料配信によるライブ配信が主流に。同時に、無断アップロードもネット上に横行している。日本ボクシングの歴史に残るビッグマッチ。改めて著作権保護が求められている。



（THE ANSWER編集部）